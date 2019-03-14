31 Mart seçimleri öncesi son seçim anketini yayınladı! Kritik illerde hangi parti önde? İşte oy oranları 14.03.2019 10:18

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala partilerin çalışmaları devam ediyor. Sandık başına gitmeden önce anketlerde heyecanı her geçen gün artırıyor. İşte başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yapılan anketlerde son sonuçlar...