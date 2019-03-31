31 Mart Ankara ilçe seçim sonuçları hangi parti kazandı | Son dakika yerel seçim sonuçları

31 Mart yerel seçimleri süresince en çok konuşulan illerden biri de Ankara idi. Merakla beklenen 31 Mart 2019 Ankara yerel seçim sonuçları resmi olmayan rakamlarla büyük ölçüde netleşti. Ankara yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? İşte 31 Mart Ankara yerel seçim sonuçları son dakika oy oranları ve resmi olmayan rakamlara göre kazanan partiler...

31.03.2019 22:03 - Son Güncelleme: 31.03.2019 22:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





