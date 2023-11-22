Kısa süre içerisinde kavuştukları serveti göze sokarak yaşamayı tercih eden Dilan ve Engin Polat'ın düzenli paylaşımları zaman içerisinde "Bu değirmenin suyu nereden geliyor?" sorularını beraberinde getirmişti. MASAK'ın başlattığı soruşturmayla kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan ve Engin Polat'a kötü haber bugün geldi. Şirketlerinin mali müşavirlerinden biri olan Zümrüt Yerebakan da itirafçı oldu. Polat çiftinin vergi cezasından kaçmak adına malları ellerinden nasıl çıkardıklarını tek tek anlatan Zümrüt Yerebakan, Engin Polat hakkında çok konuşulacak itirafta bulundu. İşte o itiraf ve detaylar...
Şatafatlı, lüks yaşamlarını her fırsatta sosyal medyada yayınlayan Dilan Polat ile Engin Polat, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla, örgütlü bir şekilde kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve evrakta sahtecilik suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Gündeme bomba gibi düşen olay sonrası soruşturmada her gün farklı bir detay çıkmaya devam ediyor.
BİR KİŞİ DAHA SERBEST BIRAKILDI
Polat çiftiyle ilgili soruşturma hız kesmeden devam ederken hakkında yakalama kararı bulunan avukat ve mali müşavir Ahmet Gün'ün yanında çalışan Zümrüt Yerebakan, polis tarafından yakalandı.