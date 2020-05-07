Koronavirüs (Corona) gün gün vaka, iyileşen ve vefat eden hasta sayısı kaç oldu? İşte 7 Mayıs 2020 sayıları
Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi." dedi. Peki 7 Mayıs 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu? İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...
Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi." dedi. Peki 7 Mayıs 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu? İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...
07.05.2020 19:36
- Son Güncelleme: 07.05.2020 19:36
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil" dedi.
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