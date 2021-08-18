295 kilometrelik İran sınırında 7/24 nöbet! İHA ve SİHA'larla anında müdahale
295 kilometrelik Türkiye-İran sınırında görev yapan Jandarma, Kara Kuvvetlerine bağlı birlikler, özel harekat polisleri ve güvenlik korucuları, geceleri de termal ve gece görüş özelliği olan kameralar ile tespit ettikleri olaylara anında müdahale ediyor. İHA ve SİHA'lar ile kameralarla tespit edilen olaylara anında müdahale eden asker, özel harekat polisleri, jandarma ve güvenlik korucuları yasa dışı geçişleri, kaçakçılık faaliyetlerini ve teröristlerin sızma girişimlerini engelliyor.
18.08.2021 13:18
- Son Güncelleme: 18.08.2021 13:20
Türkiye-İran sınırında görev yapan Jandarma, Kara Kuvvetlerine bağlı birlikler, özel harekat polisleri ve güvenlik korucuları, geceleri de termal ve gece görüş özelliği olan kameralar ile tespit ettikleri olaylara anında müdahale ediyor.