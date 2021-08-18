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Haberler Güncel 295 kilometrelik İran sınırında 7/24 nöbet! İHA ve SİHA'larla anında müdahale

295 kilometrelik İran sınırında 7/24 nöbet! İHA ve SİHA'larla anında müdahale

295 kilometrelik Türkiye-İran sınırında görev yapan Jandarma, Kara Kuvvetlerine bağlı birlikler, özel harekat polisleri ve güvenlik korucuları, geceleri de termal ve gece görüş özelliği olan kameralar ile tespit ettikleri olaylara anında müdahale ediyor. İHA ve SİHA'lar ile kameralarla tespit edilen olaylara anında müdahale eden asker, özel harekat polisleri, jandarma ve güvenlik korucuları yasa dışı geçişleri, kaçakçılık faaliyetlerini ve teröristlerin sızma girişimlerini engelliyor.

18.08.2021 13:18 - Son Güncelleme: 18.08.2021 13:20
295 kilometrelik İran sınırında 7/24 nöbet! İHA ve SİHA’larla anında müdahale

Türkiye-İran sınırında görev yapan Jandarma, Kara Kuvvetlerine bağlı birlikler, özel harekat polisleri ve güvenlik korucuları, geceleri de termal ve gece görüş özelliği olan kameralar ile tespit ettikleri olaylara anında müdahale ediyor.

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295 kilometrelik İran sınırında 7/24 nöbet! İHA ve SİHA’larla anında müdahale

Komşu ülke ile en uzun sınıra sahip olan Van'da, yasa dışı göçün engellenmesi, kaçakçılık faaliyetlerinin durdurulması ve PKK'lı teröristlerin ülkeye sızmalarının önüne geçilmesi amacıyla sınır hattında üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor.

295 kilometrelik İran sınırında 7/24 nöbet! İHA ve SİHA’larla anında müdahale

Bu kapsamda inşasına başlanan modüler beton duvar çalışmasının yaklaşık 6 kilometrelik bölümünün tamamlandığı İran sınır hattında, duvarın kalan kısmının tamamlanmasına, hendek kazma ve gözetleme kulelerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

295 kilometrelik İran sınırında 7/24 nöbet! İHA ve SİHA’larla anında müdahale

Sınır boyunca güvenliğin daha sıkı tutulması için bölgeye takviye olarak gönderilen askeri birlikler ile özel harekat polisleri, sağladıkları koordinasyon, onlarca zırhlı araç, drone, termal kamera, İHA ve SİHA'ların da desteğiyle İran sınırını kontrol ediyor.

295 kilometrelik İran sınırında 7/24 nöbet! İHA ve SİHA’larla anında müdahale

Gündüz sınır hattında gözetleme, devriye görevi yapan, havadan bölgeyi kontrol eden güvenlik güçleri, hava kararınca da termal ve gece görüş özellikli kameralar, İHA ve SİHA'ların yardımıyla sınırı 24 saat göz hapsinde tutuyor.

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