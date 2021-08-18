Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e yalanlama
Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yaptığı açıklamada; "2017 yılında Kuğulupark'ta Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri parkta tespitleri yapmış ve yaşından dolayı çürüme ve devrilme riski bulunan 43 ağaç 2017 yılında budanmıştır" iddiasını yalanladı. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, Alper Taşdelen'in söz konusu açıklamasının gerçeği yansıtmadığını, Orman İşletme Müdürlüğü'nün 2017 yılı kayıtlarında Kuğulupark'ta 43 ağacın çürüme ve devrilme riskinin bulunduğuna yönelik tespitin bulunmadığını açıkladı.
Çankaya Belediyesi'nin; başkentte ünlü Kavaklıdere semtine ismine veren ve son kavak ağaçlarının bulunduğu Kuğulu Park'ta adeta ağaç katliamı yapması kamuoyunda eleştiriliyor.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yaptığı açıklamada; "2017 yılında Kuğulupark'ta Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri parkta tespitleri yapmış ve yaşından dolayı çürüme ve devrilme riski bulunan 43 ağaç 2017 yılında budanmıştır" iddiasında bulundu.
"ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TESPİTİ YOK"
Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri; Alper Taşdelen'in söz konusu açıklamasının gerçeği yansıtmadığını, Orman İşletme Müdürlüğü'nün 2017 yılı kayıtlarında Kuğulupark'ta 43 ağacın çürüme ve devrilme riskinin bulunduğuna yönelik tespitin bulunmadığını açıkladı.
Bakanlık yetkilileri; Orman İşletme Müdürlüğü'nün 2019 yılında bir adet kavak ağacı için kesim izni verdiği, 2021 kayıtlarında da Kuğulupark'ta çürüme ve devrilme riskinin bulunduğuna yönelik tespitin olmadığını ifade etti.
Bakanlık yetkilileri, budama için Orman İşletme Müdürlüğü'nden izne gerek olmadığına dikkat çektiler.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, şu iddialarda bulunmuştu:
"Kuğulupark'ta 2017 yılında yaşından dolayı çürüyen 2 kavak ağacı devrilmiş; 2 yurttaşımız yaralanmıştır. Bunun üzerine parkta yapılan tespitte 43 ağacın yaşından dolayı çürümeye maruz kaldığı ve bu ağaçların yaşaması için budama yapılması gerektiği anlaşılmıştır.