Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e yalanlama

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, şu iddialarda bulunmuştu:

"Kuğulupark'ta 2017 yılında yaşından dolayı çürüyen 2 kavak ağacı devrilmiş; 2 yurttaşımız yaralanmıştır. Bunun üzerine parkta yapılan tespitte 43 ağacın yaşından dolayı çürümeye maruz kaldığı ve bu ağaçların yaşaması için budama yapılması gerektiği anlaşılmıştır.