Mart 2023’te hangardan çıkarılacak! ‘Milli Muharip Uçak’ görücüye çıktı
TUSAŞ tarafından geliştirilen milli beka projeleri IDEF'te sergileniyor. Gurur projelerimizden olan 'Milli Muharip Uçak' 15. Savunma Sanayii Fuarı'nda görücüye çıktı. Uçağın Mart 2023'te hangardan çıkarılması hedefleniyor.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak (MMU), '15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'te görücüye çıktı. Dünya kamuoyunun da önemle takip ettiği Milli Muharip Uçak'ın Mart 2023'te hangardan çıkarılması hedefleniyor.
Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan TUSAŞ İstanbul'da gerçekleştirilen fuarda ANKA, AKSUNGUR, ATAK, ATAK 2, GÖKBEY, HÜRKUŞ, HÜRJET ve Türkiye'nin bekâ projesi 5'înci nesil ana muharip uçağı Milli Muharip Uçak'ı sergiliyor. TUSAŞ böylece gerçekleştirdiği özgün projelerle, Türkiye'nin havacılık ve uzay alanında bağımsız savunma sanayinin tesis edilmesi için sunduğu katkıyı ve geldiği önemli aşamayı da gözler önüne seriyor.
TUSAŞ'ın fuarda sergilediği projeleriyle ilgili bilgi veren TUSAŞ Milli Muharip Uçak Genel Müdür Yardımcısı Uğur Zengin, ''TUSAŞ olarak fuarda hemen hemen bütün ürünlerimizi sergiliyoruz. Başta Milli Muharip Uçak, Hürjet, Gökbey Helikopteri, yurt dışına ihracatını gerçekleştirdiğimiz ANKA , ATAK 2 , Hürkuş, Aksungur İHA sergilediğimiz ürünler arasında. Geliştirdiğimiz Milli Muharip Uçak şuanda gereksinimlerini tamamlama fazında, hava kuvvetlerimizle birlikte gereksinimlerini netleştirmeye çalışıyoruz.