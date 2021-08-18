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Mart 2023’te hangardan çıkarılacak! ‘Milli Muharip Uçak’ görücüye çıktı

TUSAŞ tarafından geliştirilen milli beka projeleri IDEF'te sergileniyor. Gurur projelerimizden olan 'Milli Muharip Uçak' 15. Savunma Sanayii Fuarı'nda görücüye çıktı. Uçağın Mart 2023'te hangardan çıkarılması hedefleniyor.

18.08.2021 11:00 - Son Güncelleme: 18.08.2021 11:44
Mart 2023’te hangardan çıkarılacak! ‘Milli Muharip Uçak’ görücüye çıktı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak (MMU), '15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'te görücüye çıktı. Dünya kamuoyunun da önemle takip ettiği Milli Muharip Uçak'ın Mart 2023'te hangardan çıkarılması hedefleniyor.

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Mart 2023’te hangardan çıkarılacak! ‘Milli Muharip Uçak’ görücüye çıktı

Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan TUSAŞ İstanbul'da gerçekleştirilen fuarda ANKA, AKSUNGUR, ATAK, ATAK 2, GÖKBEY, HÜRKUŞ, HÜRJET ve Türkiye'nin bekâ projesi 5'înci nesil ana muharip uçağı Milli Muharip Uçak'ı sergiliyor. TUSAŞ böylece gerçekleştirdiği özgün projelerle, Türkiye'nin havacılık ve uzay alanında bağımsız savunma sanayinin tesis edilmesi için sunduğu katkıyı ve geldiği önemli aşamayı da gözler önüne seriyor.

Mart 2023’te hangardan çıkarılacak! ‘Milli Muharip Uçak’ görücüye çıktı

Tüm hava platformlarının yanı sıra HÜRJET Simülatörü ile ziyaretçilerine gerçeğe yakın bir uçuş deneyimi yaşatan TUSAŞ, Türkiye'nin milli uzay programında önemli yer tutan ve yerli imkanlarla geliştirilen uydu projelerini de IDEF'te sergiliyor.

Mart 2023’te hangardan çıkarılacak! ‘Milli Muharip Uçak’ görücüye çıktı

TUSAŞ'ın fuarda sergilediği projeleriyle ilgili bilgi veren TUSAŞ Milli Muharip Uçak Genel Müdür Yardımcısı Uğur Zengin, ''TUSAŞ olarak fuarda hemen hemen bütün ürünlerimizi sergiliyoruz. Başta Milli Muharip Uçak, Hürjet, Gökbey Helikopteri, yurt dışına ihracatını gerçekleştirdiğimiz ANKA , ATAK 2 , Hürkuş, Aksungur İHA sergilediğimiz ürünler arasında. Geliştirdiğimiz Milli Muharip Uçak şuanda gereksinimlerini tamamlama fazında, hava kuvvetlerimizle birlikte gereksinimlerini netleştirmeye çalışıyoruz.

Mart 2023’te hangardan çıkarılacak! ‘Milli Muharip Uçak’ görücüye çıktı

Ön tasarım fazı ve detay tasarım fazı ile çalışmalarımızı tamamlayacağız. MMU'yu 2023'ün Mart ayında hangardan çıkarmayı hedefliyoruz. 2025 yılında ilk uçuşu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

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