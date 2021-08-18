Mart 2023’te hangardan çıkarılacak! ‘Milli Muharip Uçak’ görücüye çıktı

Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan TUSAŞ İstanbul'da gerçekleştirilen fuarda ANKA, AKSUNGUR, ATAK, ATAK 2, GÖKBEY, HÜRKUŞ, HÜRJET ve Türkiye'nin bekâ projesi 5'înci nesil ana muharip uçağı Milli Muharip Uçak'ı sergiliyor. TUSAŞ böylece gerçekleştirdiği özgün projelerle, Türkiye'nin havacılık ve uzay alanında bağımsız savunma sanayinin tesis edilmesi için sunduğu katkıyı ve geldiği önemli aşamayı da gözler önüne seriyor.