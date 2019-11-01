DEAŞ'lılar Afrin'de böyle yargılanıyor! Kadın teröristin itirafı kan dondurdu: Kendimi ve 2 çocuğumu patlatacaktım

'İNTİHAR YELEĞİ ÜZERİMDE YAŞADIM, ÇOCUKLARIMLA BİRLİKTE ÖLMEYE HAZIRDIM'

Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e geçmeye çalışırken yakalanan Zeyneb Diman ve Rejaa Diab isimli iki DEAŞ'lı kadın terörist, gözaltına alınarak Afrin Adliye'sine getirildi. Tahkikat hakimi tarafından sorgulanan DEAŞ'lı kadın teröristlerden Zeyneb Diman, kocasının 9 ay önce Halep'in Buhus bölgesindeki çatışmada öldürüldüğünü, kendisinin de o bölgede bir mülteci kampında gizlendiğini anlattı. Terör örgütünün baskısıyla üzerinde intihar yeleğiyle uzun süre gizlendiğini, eğer yakalanırsa bombayı patlatarak kendisini ve 2 çocuğunu da öldüreceğini itiraf etti. Terörist kadın üzerinde yakalanan tabancayı da kendisini korumak için taşıdığını söyledi.