Haberler Galeri Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümünde tüm yurdun dört bir yanından kareler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümünde tüm yurdun dört bir yanından kareler

Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyet bugün yurdun dört bir tarafında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Genç-yaşlı, kadın-erkek tüm vatandaşlar da kutlamalara katıldı. Vatandaşlar ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. yaşının coşkusuna ortak oldu.

29.10.2020 12:30 - Son Güncelleme: 29.10.2020 13:22
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümünde tüm yurdun dört bir yanından kareler

Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümünde tüm yurdun dört bir yanından kareler

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyet bugün yurdun dört bir tarafında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümünde tüm yurdun dört bir yanından kareler

Genç-yaşlı, kadın-erkek tüm vatandaşlar da kutlamalara katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümünde tüm yurdun dört bir yanından kareler

Vatandaşlar ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. yaşının coşkusuna ortak oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümünde tüm yurdun dört bir yanından kareler

İşte Türkiye'nin dört bir tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu kareleri

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İstanbul'da ilçe ilçe koronavirüs risk haritası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca işaret etmişti!
İstanbul'da ilçe ilçe koronavirüs risk haritası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca işaret etmişti!