29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümünde tüm yurdun dört bir yanından kareler
Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyet bugün yurdun dört bir tarafında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Genç-yaşlı, kadın-erkek tüm vatandaşlar da kutlamalara katıldı. Vatandaşlar ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. yaşının coşkusuna ortak oldu.
29.10.2020 12:30
- Son Güncelleme: 29.10.2020 13:22
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