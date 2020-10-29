İstanbul'da ilçe ilçe koronavirüs risk haritası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca işaret etmişti!

Corona virüs ülkemizde yeniden tırmanışa geçti. Özellikle en fazla insanın yaşadığı İstanbul'da durum hiç iç açıcı değil. Son dakika açıklamalarında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yedi güde ortalama vaka artışının geçen ayın ortalamasından %85 fazla olduğunu belirtirken İstanbul'a gidip gelişin fazla olduğu şehirlerde de artışın yüksek olduğunu vurguladı. Tekirdağ ve Balıkesir'de %96, Düzce'de %99, Edirne'de %91, Bursa'da ise %84 oranında vaka artışı söz konusu. İstanbul risk haritasını açıklayan Bakan Koca, ilçe ilçe vaka artış oranlarını paylaştı.

İSTANBUL'DA EN FAZLA VAKA ARTIŞI OLAN İL HANGİSİ! BAKAN KOCA...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka artış hızı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bir hafta içinde Büyükçekmece yüzde 123, Sarıyer yüzde 120, Bakırköy yüzde 104, Bayrampaşa yüzde 99, Şişli yüzde 98, Kağıthane yüzde 98. Yüzde 29 ila yüzde 123 artış hızı oldu İstanbul'da 1 hafta içinde. Türkiye'deki hasta sayısının yüzde 40'a yakını İstanbul'da" dedi.

BAKIRKÖY VAKA ARTIŞ ORANI: %104