28 Kasım Ordu kar tatili var mı? Ordu yarın okullar tatil mi? Ordu Valiliği MEB son dakika...

Ordu Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde 27 Kasım tarihinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Ancak 28 Kasım Perşembe günü okulların tatil olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

ORDU OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu'da, yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde 27 Kasım Çarşamba günü eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş ve Mesudiye ilçelerinde tüm okullar tatil edildi. Ayrıca, Kumru ilçesinin belirli mahalleleri, Ünye'nin Pelitliyatak Mahallesi ve Ulubey ilçesindeki taşıma merkezli okullarda da eğitime ara verildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.