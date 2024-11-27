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28 Kasım Ordu kar tatili var mı? Ordu yarın okullar tatil mi? Ordu Valiliği MEB son dakika...

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı, özellikle vatandaşlar ve öğrenciler arasında "Okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getirdi. Ordu'da da 28 Kasım itibarıyla eğitime ara verilip verilmeyeceği en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Peki, Ordu'da bugün okullar tatil mi? İşte merak edilen detaylar…

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 08:17 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 08:29
28 Kasım Ordu kar tatili var mı? Ordu yarın okullar tatil mi? Ordu Valiliği MEB son dakika...

28 Kasım Kar Tatili Var mı? Ordu'da Okullar Yarın Tatil mi?

Ordu
Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde 27 Kasım tarihinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Ancak 28 Kasım Perşembe günü okulların tatil olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

28 Kasım Ordu kar tatili var mı? Ordu yarın okullar tatil mi? Ordu Valiliği MEB son dakika...

ORDU OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu'da, yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde 27 Kasım Çarşamba günü eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş ve Mesudiye ilçelerinde tüm okullar tatil edildi. Ayrıca, Kumru ilçesinin belirli mahalleleri, Ünye'nin Pelitliyatak Mahallesi ve Ulubey ilçesindeki taşıma merkezli okullarda da eğitime ara verildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

28 Kasım Ordu kar tatili var mı? Ordu yarın okullar tatil mi? Ordu Valiliği MEB son dakika...

Ordu'da Hava Durumu ve Güncel Uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı ve hava sıcaklıklarının düşmesi konusunda uyarılarda bulundu. Bölgede sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı ve hava koşullarının günlük yaşamı etkileyebileceği tahmin ediliyor.

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