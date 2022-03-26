16 milyar TL’lik vurgunun kahramanı Recep Gezek ilk kez konuştu: Her şeyi anlattım

'EVDEN DIŞARI ÇIKAMIYORUM'

Recep Gezek hakkında çıkan haberlere çok tepkili. Olayın detaylarına dair bir açıklamaya yapmayan Gezek, şunları söyledi: "Bu haberler yüzünden özel hayatım kalmadı. Herkes beni arıyor. Bilen bilmeyen herkes konuşuyor. Olayı soruyor. Telefonlarım susmuyor. Evden dışarı çıkamaz hale geldim. Daha hayatımın başındayım. Tosuncuk'un fotoğrafları bile yüzü kapalı olarak yayınlanmıştı. Benim adım da fotoğraflarım da apaçık yayınlanmış. Adım soyguncuya çıktı. Soyguncu değiliz. İfademde her şeyi anlattım. Avukatlarım yakında harekete geçecek, bütün hukuki haklarımı kullanacağım"

Gezek, Samsun'da gözaltında oldukları süreçte herhangi bir avukat talebinde de bulunmamış.