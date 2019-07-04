S-400'lerde son dakika gelişmesi! Teslimat tarihi belli oldu! S-400'ler ne zaman gelecek?
Son dakika haberi... Milyonlarca vatandaş S-400'lerin Türkiye'ye ne zaman teslim edileceğini araştırırken flaş bir gelişme yaşandı! Kısa süre içerisinde teslimatı beklenen S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin uçağa yükleneceği tarih belli oldu. Peki Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava ve füze savunma sistemleri ne zaman yola çıkacak? S-400'ler ne zaman Türkiye'de olacak? İşte milyonların merak ettiği S-400'lerin teslim tarihi...
04.07.2019 13:57
- Son Güncelleme: 04.07.2019 14:13
DİĞER GALERİLER