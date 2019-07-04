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S-400'lerde son dakika gelişmesi! Teslimat tarihi belli oldu! S-400'ler ne zaman gelecek?

Son dakika haberi... Milyonlarca vatandaş S-400'lerin Türkiye'ye ne zaman teslim edileceğini araştırırken flaş bir gelişme yaşandı! Kısa süre içerisinde teslimatı beklenen S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin uçağa yükleneceği tarih belli oldu. Peki Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava ve füze savunma sistemleri ne zaman yola çıkacak? S-400'ler ne zaman Türkiye'de olacak? İşte milyonların merak ettiği S-400'lerin teslim tarihi...

04.07.2019 13:57 - Son Güncelleme: 04.07.2019 14:13
S-400'lerde son dakika gelişmesi! Yüklenme tarihi belli oldu! S-400'ler ne zaman gelecek?

Milyonlarca vatandaş "S-400'ler ne zaman geliyor?" sorusunun cevabını arıyordu. Son dakika haberine göre Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin teslimat tarihi netleşti...

S-400'lerde son dakika gelişmesi! Yüklenme tarihi belli oldu! S-400'ler ne zaman gelecek?

Habertürk'ün haberine göre, S-400'lerin Rus askeri havalimanından Pazar günü yüklemesi yapılması planlanırken önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

S-400'lerde son dakika gelişmesi! Yüklenme tarihi belli oldu! S-400'ler ne zaman gelecek?

S-400'lerin sevkiyatı için iki Rus kargo uçağı kullanılacak.

S-400'lerde son dakika gelişmesi! Yüklenme tarihi belli oldu! S-400'ler ne zaman gelecek?

S-400'lerin kurulumu için özel teknik ekip daha önce Türkiye'ye gelmişti.

S-400'lerde son dakika gelişmesi! Yüklenme tarihi belli oldu! S-400'ler ne zaman gelecek?

Rusya'dan gelen 9 kişilik ekibin dışında, füze sisteminin kurulumu için teknik çalışmaları yapacak ekibin de Pazartesi gününe kadar Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

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