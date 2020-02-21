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26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanır?

26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? sorusu mülakatlara katılan binlerce aday tarafından heyecanla araştırılıyor. Polis olabilme hayali ile 26. Dönem kapsamında alınacak POMEM'lere başvuru yapan adaylardan son aşama olan mülakatlara kalan adaylar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ayrıntılar...

21.02.2020 10:15 - Son Güncelleme: 21.02.2020 10:15
26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanır?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından POMEM'lere öğrenci alımları devam ediyor. 26. Dönem POMEM kapsamında gerçekleştirilen mülakatlara katılan binlerce vatandaş, sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekmeye başladı. Spor mülakatlarını tamamlayıp sözlü mülakatlara katılan 21 bin 500 kişi, Polis Akademisi'nin resmi internet adresine akın ediyor. Peki, 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanır?

26. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Mülakatlara katılan adaylar heyecanla Polis Akademisi'nden gelecek açıklamayı bekliyor. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı yönünde resmi bir açıklama yapılmadı. POMEM mülakat sonuçları için tarih belli olduktan sonra haberimizin içeriğinde yer alacak.

26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanır?

27. DÖNEM POMEM ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

27. Dönem POMEM polis alımının hangi tarihte yapılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Polis Akademisi tarafından konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanır?

MÜLAKAT SINAVI

26. Dönem POMEM için mülakat aşamaları 31 farklı bölgede yapıldı.

26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanır?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

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