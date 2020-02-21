20 bin öğretmen atamaları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 bin öğretmen ataması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sözleşmeli öğretmen olarak görev olmak isteyen adaylar, katıldıkları sözlü sınavın sonuçlarını heyecanla beklemeye başladı. MEB tarafından sözlü sınav sonuçları açıklandıktan sonra başarılı olan adaylar tercihlerini yapacaklar. Peki, sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Atama için tercihler ne zaman alınacak? 20 bin öğretmen atamaları ne zaman? İşte tüm detaylar...