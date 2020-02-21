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20 bin öğretmen atamaları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımında yavaş yavaş sona geliniyor. 5 Şubat'ta başlayan sözlü mülakatlara katılan öğretmen adayları için süreç 22 Şubat'ta tamamlanacak. Şimdi ise gözler sözlü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. MEB'in yayımladığı takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 20 bin öğretmen atamaları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

21.02.2020 10:37 - Son Güncelleme: 21.02.2020 10:37
20 bin öğretmen atamaları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 bin öğretmen ataması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sözleşmeli öğretmen olarak görev olmak isteyen adaylar, katıldıkları sözlü sınavın sonuçlarını heyecanla beklemeye başladı. MEB tarafından sözlü sınav sonuçları açıklandıktan sonra başarılı olan adaylar tercihlerini yapacaklar. Peki, sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Atama için tercihler ne zaman alınacak? 20 bin öğretmen atamaları ne zaman? İşte tüm detaylar...

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20 bin öğretmen atamaları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in takvimine göre, 5-22 Şubat'ta gerçekleştirilen sözlü sınavın sonuçları 25 Şubat'ta açıklanacak.

20 bin öğretmen atamaları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sözlü sınav sonuçlarına göre başarılı olan adaylar için atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak.

20 bin öğretmen atamaları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATAMALAR NE ZAMAN?

Atamaya ilişkin tercih sonuçları ise 18 Mart'ta açıklanacak. 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları bu tarihte gerçekleştirilecek.

20 bin öğretmen atamaları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 731 kontenjanla İngilizce öğretmenliği...

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