20 bin öğretmen atamaları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
20 bin sözleşmeli öğretmen alımında yavaş yavaş sona geliniyor. 5 Şubat'ta başlayan sözlü mülakatlara katılan öğretmen adayları için süreç 22 Şubat'ta tamamlanacak. Şimdi ise gözler sözlü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. MEB'in yayımladığı takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 20 bin öğretmen atamaları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
21.02.2020 10:37
- Son Güncelleme: 21.02.2020 10:37
20 bin öğretmen ataması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sözleşmeli öğretmen olarak görev olmak isteyen adaylar, katıldıkları sözlü sınavın sonuçlarını heyecanla beklemeye başladı. MEB tarafından sözlü sınav sonuçları açıklandıktan sonra başarılı olan adaylar tercihlerini yapacaklar. Peki, sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Atama için tercihler ne zaman alınacak? 20 bin öğretmen atamaları ne zaman? İşte tüm detaylar...
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