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Marmaris'te domuz kabusu! Belediye önlem almadı mezarlık kapılarına yazı asıldı

Marmaris Belediyesinin çöpleri zamanında toplamaması nedeniyle domuz istilasının yaşandığı şehirde domuzlar bu kez mezarları tahrip etmeye başladı. Marmaris'in en büyük sorunlarından biri haline gelen yaban domuzlarına karşı belediye gereken tedbirleri almadı. Vatandaşlar, "Şehir merkezine mesken edinen domuzlar şimdi de mezarları tahrip etmeye başladı. Belediyenin bir an önce önlem almasını bekliyoruz" diyerek tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 13:37 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 13:37
Marmaris’te domuz kabusu! Belediye önlem almadı mezarlık kapılarına yazı asıldı

Marmaris Belediyesinin çöpleri zamanında toplamaması nedeniyle domuz istilasının yaşandığı şehirde domuzlar bu kez mezarları tahrip etmeye başladı.

Marmaris’te domuz kabusu! Belediye önlem almadı mezarlık kapılarına yazı asıldı

DOMUZLAR SÜRÜ HALİNDE GEZİYOR

Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından biri olan Marmaris sokaklarında sürüler halinde gezen yaban domuzları hem turizmi hem de gündelik hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Marmaris’te domuz kabusu! Belediye önlem almadı mezarlık kapılarına yazı asıldı

MEZARLARI TAHRİP ETTİLER

Çöp bidonlarını deviren, evcil sokak hayvanlarına zarar veren ve şehirdeki güvenliği tehlikeye sokan yaban domuzları şimdi de ilçe merkezindeki mezarlıklarda mezarları tahrip etmeye başladı. Özellikle defni yeni yapılan mezarların yaban domuzu tehdidi altında olduğunu belirten vatandaşlar belediyenin bu konuda önlem almasını istedi.

Marmaris’te domuz kabusu! Belediye önlem almadı mezarlık kapılarına yazı asıldı

BELEDİYE ÖNLEM ALMADI UYARI YAZISI ASILDI

Birçok mezarın tahrip olduğu mezarlıkların kapısına yaşanan domuz istilası nedeniyle "Domuzlar giriyor kapıyı kapalı tutun" şeklinde uyarı yazısı asıldı.

Marmaris’te domuz kabusu! Belediye önlem almadı mezarlık kapılarına yazı asıldı

Yaban domuzlarının şehir merkezinde yerli ve yabancı turistleri de tedirgin ettiği Marmaris'te vatandaşlar, belediyenin çöpleri zamanında toplamasını ve sokaklarda ve mezarlıklarda gerekli önlemi almasını istedi.

Bu arada domuzların taşıdıkları zoonoz hastalıkların yanında ciddi bir kuduz virüsü taşıyıcısı olduğunu belirten yetkililer, "Mezarlıklar da halk sağlığı açısından ciddi şekilde korunması gereken alanlardır. Belediyenin sorumluluğundaki mezarlar hem ölmüşlerin manevi saygınlığı hem de halk sağlığı açısında titizlikle korunmalıdır. Ancak mezarlık kapılarına 'Domuzlar giriyor kapıyı kapalı tutunuz' yazısı asmakla Marmaris Belediyesi görevini yapmış olmaz. Bölgede ciddi bir halk sağlığı sorunu yaşanmadan Marmaris Belediyesi'nin görevini yerine getirmesini bekliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLAR: İHA