Marmaris’te domuz kabusu! Belediye önlem almadı mezarlık kapılarına yazı asıldı

Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından biri olan Marmaris sokaklarında sürüler halinde gezen yaban domuzları hem turizmi hem de gündelik hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Yaban domuzlarının şehir merkezinde yerli ve yabancı turistleri de tedirgin ettiği Marmaris'te vatandaşlar, belediyenin çöpleri zamanında toplamasını ve sokaklarda ve mezarlıklarda gerekli önlemi almasını istedi.



Bu arada domuzların taşıdıkları zoonoz hastalıkların yanında ciddi bir kuduz virüsü taşıyıcısı olduğunu belirten yetkililer, "Mezarlıklar da halk sağlığı açısından ciddi şekilde korunması gereken alanlardır. Belediyenin sorumluluğundaki mezarlar hem ölmüşlerin manevi saygınlığı hem de halk sağlığı açısında titizlikle korunmalıdır. Ancak mezarlık kapılarına 'Domuzlar giriyor kapıyı kapalı tutunuz' yazısı asmakla Marmaris Belediyesi görevini yapmış olmaz. Bölgede ciddi bir halk sağlığı sorunu yaşanmadan Marmaris Belediyesi'nin görevini yerine getirmesini bekliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLAR: İHA