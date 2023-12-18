Yalova’daki 4,1’lik deprem büyük Marmara depremini tetikler mi? İstanbul’da hangi ilçeler riskli? 15 ilçe fay haritasına girdi! | MTA diri fay haritası sorgulama

SON DEPREMLER | Yalova Çınarcık'ta 4,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem büyük Marmara depremini tetikler mi sorusunu akıllara getirdi. İstanbul'un bazı ilçelerinde de hissedilen deprem hakkında uzmanlar dikkat çeken yorumlarda bulundu. Peki İstanbul'da en riskli ilçeler hangileri? İşte detaylar...
Deprem Uzmanı Profesör Doktor Aydın Büyük Saraç, A Haber'de gece yarısı Marmara Denizi'nde yaşanan ve Yalova, İstanbul başta olmak üzere birçok çevre ilde hissedilen depreme yönelik açıklamalarda bulundu.
Deprem Uzmanı Aydın Büyük Saraç'ın açıklamalarında yer alan satır başları:
Geçmiş olsun dileklerimle konuşmaya başlamak istiyorum. Bahsettiğiniz gibi bir süre önce Mudanya civarında medyana gelen 5 büyüklüğünde bir depremin hemen ardından meydana gelen bu deprem bölgede hareketliliğin olduğunun göstergesi.
Ancak deprem büyüklüğü itibarıyla önemli bir hasar veya etki oluşturabilecek durum gözükmüyor. Devamında gelen artçı sarsıntılar olabilir.
Doğu'ya doğru hareketli olmuş olması, daha büyük bir depremin beklentisi veya bir başka büyük gerilimin ortaya çıkacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu bölgedeki küçük fayların hareketlendiğinin bir göstergesi. Şu an için panik yapılabilecek bir durum görünmüyor.