Yalova’daki 4,1’lik deprem büyük Marmara depremini tetikler mi? İstanbul’da hangi ilçeler riskli? 15 ilçe fay haritasına girdi! | MTA diri fay haritası sorgulama

1 Deprem Uzmanı Profesör Doktor Aydın Büyük Saraç, A Haber'de gece yarısı Marmara Denizi'nde yaşanan ve Yalova, İstanbul başta olmak üzere birçok çevre ilde hissedilen depreme yönelik açıklamalarda bulundu.

2 Deprem Uzmanı Aydın Büyük Saraç'ın açıklamalarında yer alan satır başları: Geçmiş olsun dileklerimle konuşmaya başlamak istiyorum. Bahsettiğiniz gibi bir süre önce Mudanya civarında medyana gelen 5 büyüklüğünde bir depremin hemen ardından meydana gelen bu deprem bölgede hareketliliğin olduğunun göstergesi. Ancak deprem büyüklüğü itibarıyla önemli bir hasar veya etki oluşturabilecek durum gözükmüyor. Devamında gelen artçı sarsıntılar olabilir.