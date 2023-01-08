2023’te şeytanın bacağını kıran burçlar açıklandı! O tarihte paranın kabuğunu kıracaklar! Talihi yar olan 7 burç hazine bulacak!

3) İKİZLER

Gezegenler, 2023'te İkizler burcu için özel bir yıl öngörüyor. İkizlerin biraz şans ve kısmetle hayatın güzelliklerinin tadını çıkarabilecekleri enerjiler hakim. Bu yıl İkizler için iyi bir gelir akışı söz konusu. Ancak yatırımlarında dikkatli olmalı, dolandırıcılık ve anlaşmalarına dikkat etmelidirler.

4) YENGEÇ

Yıl ilerledikçe gelir akışında istikrarlı bir artış olacaktır. Gayrimenkule yatırım yapmadan veya yıl için spekülatif anlaşmalara başvurmadan önce iki kez düşünün.