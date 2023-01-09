Van, Bayburt, Karaman, Burdur, Bilecik, Hakkari'de okullar tatil mi? Valilik açıklamaları son dakika! 9 Ocak 2023 Pazartesi okullar tatil mi?

Kar yağışı için Meteoroloji'den son dakika alarmı geldi. 2023 yılına girdiğimiz şu günlerde yurdun büyük bir bölümü soğuk hava etkisine girmiş bulunuyor. Bu anlamda Meteoroloji'den açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki 9 Ocak Pazartesi kar tatili var mı? Kar tatili olan iller hangileri? İşte MEB ve Valilik açıklaması ve son detaylar takvim.com.tr'de...