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Haberler Güncel Van, Bayburt, Karaman, Burdur, Bilecik, Hakkari'de okullar tatil mi? Valilik açıklamaları son dakika! 9 Ocak 2023 Pazartesi okullar tatil mi?

Van, Bayburt, Karaman, Burdur, Bilecik, Hakkari'de okullar tatil mi? Valilik açıklamaları son dakika! 9 Ocak 2023 Pazartesi okullar tatil mi?

Kar nedeniyle tatil olan iller hangileri? Kar yağışı yeniden ülke sınırlarına ulaştı. Valiliklerden yapılacak açıklama bu kapsamda öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 9 Ocak 2023 yarın kar tatili var mı? Valilik MEB son dakika açıklaması var mı? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
09.01.2023 09:00 - Son Güncelleme: 09.01.2023 09:04
9 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Van, Bayburt, Karaman, Burdur, Bilecik, Hakkari’de okullar tatil mi? Valilik açıklamaları son dakika!

Kar yağışı için Meteoroloji'den son dakika alarmı geldi. 2023 yılına girdiğimiz şu günlerde yurdun büyük bir bölümü soğuk hava etkisine girmiş bulunuyor. Bu anlamda Meteoroloji'den açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki 9 Ocak Pazartesi kar tatili var mı? Kar tatili olan iller hangileri? İşte MEB ve Valilik açıklaması ve son detaylar takvim.com.tr'de...

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9 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Van, Bayburt, Karaman, Burdur, Bilecik, Hakkari’de okullar tatil mi? Valilik açıklamaları son dakika!

Bazı bölgelerde kar yağışının beklendiğinin açıklanmasının ardından gözler kar tatili haberlerine çevrildi. 9 Ocak 2023 Pazartesi günü eğitim öğretimine devam edecek olan öğrenci ve öğretmenler "okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

9 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Van, Bayburt, Karaman, Burdur, Bilecik, Hakkari’de okullar tatil mi? Valilik açıklamaları son dakika!

41 ile kar yağışının beklendiğinin açıklanmasının ardından olası kar tatili açıklamaları için gözler valiliklerden yapılacak açıklamalara çevrildi.

9 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Van, Bayburt, Karaman, Burdur, Bilecik, Hakkari’de okullar tatil mi? Valilik açıklamaları son dakika!

OKULLAR TATİL Mİ? 9 OCAK 2023 PAZARTESİ OKUL VAR MI?

Van'da İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

9 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Van, Bayburt, Karaman, Burdur, Bilecik, Hakkari’de okullar tatil mi? Valilik açıklamaları son dakika!

Diğer iller için olası kar tatili açıklaması için bulunulan ilin valiliğine ait sosyal medya hesaplarına ve resmi internet adreslerine belirli aralıklarla bakılabilir.

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