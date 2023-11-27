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2023'te Dünya 'bilinmeyen bir bölgeye' sürüklendi! Dehşet veren iklim değişikliği araştırması: Aşırılıklar yılı olarak kayda geçti! Kovid-19, sel...

Oregon Üniversitesi'nde görevli olan Dr. William J. Ripple, 2023 yılında küresel ortalama sıcaklıklardaki her 0,1 derecelik artışın milyonlarca insanın ölümüne neden olabileceği konusunda bir uyarıda bulundu. Bu önemli uyarı, dünyanın çeşitli üniversitelerinden bilim insanlarının katkılarıyla oluşturulan "2023'te İklim Değişikliğinin Durumu: Bilinmeyen Topraklara Giriş" adlı raporda yer aldı.

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 11:55 Güncelleme 27 Kasım 2023, 11:55
2023’te Dünya ’bilinmeyen bir bölgeye’ sürüklendi! Dehşet veren iklim değişikliği araştırması: Aşırılıklar yılı olarak kayda geçti! Kovid-19, sel... 1

Oregon Üniversitesi öğretim üyesi Dr. William J. Ripple, 2023'ün iklim değişikliğiyle bağlantılı aşırılıkların kaydedildiği bir yıl olduğunu belirterek, küresel ortalama sıcaklıklardaki her 0,1 derecelik artışın milyonlarca insanın ölümüne neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Bu bilgiler, dünya genelindeki çeşitli üniversitelerden bilim insanlarının katkılarıyla hazırlanan "2023'te İklim Değişikliğinin Durumu: Bilinmeyen Topraklara Giriş" raporunda yer aldı.

2023’te Dünya ’bilinmeyen bir bölgeye’ sürüklendi! Dehşet veren iklim değişikliği araştırması: Aşırılıklar yılı olarak kayda geçti! Kovid-19, sel... 2

Raporda, 2023'ün rekor sıcaklıklar, okyanusların ısınması, Kuzey Atlantik deniz suyu yüzeyinin sıcaklığındaki artış ve Antarktika'daki buzul seviyelerindeki olağanüstü düşüş gibi çeşitli iklim değişikliği ile ilişkilendirilen aşırılıkların yaşandığı bir yıl olduğu vurgulandı. Dr. Ripple, küresel ısınmanın artmasıyla her 0,1 derecelik sıcaklık artışının milyonlarca insanın yaşamını tehdit ettiği bir döneme girildiğini ifade etti.

2023’te Dünya ’bilinmeyen bir bölgeye’ sürüklendi! Dehşet veren iklim değişikliği araştırması: Aşırılıklar yılı olarak kayda geçti! Kovid-19, sel... 3

Rapor ayrıca, bilim insanlarının uzun yıllardır iklim değişikliği konusunda uyarılarda bulunduğu ancak şimdi bu uyarıların gözle görülebilir hale geldiği ve gelecekte daha önce tecrübe edilmemiş koşullarla karşılaşılabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

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