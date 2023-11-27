1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı için kuvvetli yağışlar bekliyor. Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde de yoğun yağışlar öngörülüyor. Bu bölgelerde yaşayan insanlar, sel, su baskını ve heyelan gibi doğal afetlere karşı dikkatli olmalıdır.

2 Bunun yanı sıra, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli, hatta yer yer fırtına şeklinde rüzgarlar esmesi bekleniyor. Bu şiddetli rüzgarlar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi hasarlara neden olabilir ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir.