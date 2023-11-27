Türkiye, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, önümüzdeki hafta şiddetli hava olaylarına hazırlıklı olmalıdır. 27 Kasım Salı günü için yapılan turuncu ve sarı kodlu uyarılar, ülkenin birçok bölgesini etkileyecek. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri, yoğun hava olaylarına maruz kalacak. İstanbul, Ankara ve Kocaeli gibi büyük şehirlerde ise okulların durumu büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Peki Valilik MEB 28 Kasım Salı okullar tatil mi? Yarın kar tatili var mı? Hangi illerde okullar tatil?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı için kuvvetli yağışlar bekliyor. Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde de yoğun yağışlar öngörülüyor. Bu bölgelerde yaşayan insanlar, sel, su baskını ve heyelan gibi doğal afetlere karşı dikkatli olmalıdır.
Bunun yanı sıra, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli, hatta yer yer fırtına şeklinde rüzgarlar esmesi bekleniyor. Bu şiddetli rüzgarlar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi hasarlara neden olabilir ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir.
Geçen hafta, bazı illerde yaşanan şiddetli hava koşulları nedeniyle birçok okul tatil edilmişti. Şimdi ise gözler, bu hafta için yapılacak olan yeni değerlendirmelere çevrildi. 28 Kasım Salı günü için okulların açık mı yoksa tatil mi olacağı, valilikler tarafından yapılacak açıklamalarla netleşecek. Veliler ve öğrenciler, bu kararları dikkatle takip etmeli ve her türlü olasılığa karşı hazırlıklı olmalıdırlar.