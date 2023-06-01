Tebrik diplomasisi! Başkan Erdoğan'ın telefonu hiç susmadı: İtalya, Suudi Arabistan, Bahreyn, Macaristan, BM ve daha niceleri...
Türkiye kader seçimini geride bıraktı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan alnının akıyla sandıktan çıktı. Erdoğan'a dünya liderlerinden tebrik telefonları ve mesajları gecikmedi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve birçok lider güven tazeleyen Başkan Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Öte yandan İtalya'dan yapılan açıklamada müttefik iki ülke olarak ortak güvenlik için çalışmaya devam etme ve bölgesel, Avrupa ve çok taraflı düzeyde halihazırda yoğun olan ortaklığı yeniden başlatma konusunda güçlü irade beyan edildiğinin altı çizildi.
"Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı.
TEBRİK DİPLOMASİSİ: BAŞKAN ERDOĞAN'IN TELEFONU HİÇ SUSMADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla dünya liderlerinden tebrik telefonları ve mesajları gelmeye devam ediyor.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.