Anadolu Ayçiçek yağı 35 TL altına düştü! Aktüel kataloğu fişeği çaktı! Tarım Kredi 25 Kasım FİYAT LİSTESİ! Pirinç, 12’li kağıt havlu, yağ...

Tarım Kredi Marketlerinde duyurulan yeni kampanyanın detayları belli oldu. Kasım ayının son haftasında aktüel ürünler kataloğu fişeği çaktı. Bu hafta Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Ayçiçek yağı, mercimek, bulgur, pirin. tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve daha onlar ürün indirimden satılmaya başlandı. 24 Kasım'da indirime giren ürünler 30 Kasım'a kadar raflarda satılmaya devam edecek. Özellikle Ayçiçek yağının 35 TL'den düşük fiyata satılması dikkat çekti. İşte Tarım Kredi 24-25-26-27-28-29-30 Kasım 2022 FİYAT LİSTESİ