2022 en ucuz sıfır otomobiller! ÖTV sonrası fiyatlar düşecek mi? 2022 Skoda, Seat, Ford, Hyundai, Renault, Fiat, Toyota güncel fiyat listesi...

400 - 450 bin liraya sıfır otomobil bulmanın artık zorlaştığı bu dönemde araç alma hayali kuranlar için en ucuz sıfır otomobilleri derledik. Salgınla birlikte devam eden çip krizine, hammadde ve taşıma maliyetlerindeki artış da eklenince tüm dünyada birçok ürün gibi otomobil fiyatları da yükseldi. Peki, 2022 en ucuz sıfır otomobil fiyatları ne kadar? En ucuz sıfır araçlar ne kadar? İşte tüm merak edilenler...