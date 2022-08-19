2022 en ucuz sıfır otomobiller! ÖTV sonrası fiyatlar düşecek mi? 2022 Skoda, Seat, Ford, Hyundai, Renault, Fiat, Toyota güncel fiyat listesi...
2022 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Ağustos ayında fiyat listeleri güncellendi. Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2022 model otomobilleri derledik. Son iki yılda salgınla birlikte devam eden çip krizine, hammadde ve taşıma maliyetlerindeki artış da eklenince tüm dünyada birçok ürün gibi otomobil fiyatları da yükseldi. Türkiye'de ise bunlara ilave olarak döviz kurlarındaki yükseliş ve enflasyon da eklenince otomobil fiyatları rekor düzeye ulaştı. Son olarak ÖTV düzenlemesi tartışılırken yeni fiyatların nasıl olduğu merak edildi. Peki, 2022 en ucuz sıfır otomobiller ne kadar?
19.08.2022 17:02 - Son Güncelleme: 19.08.2022 17:10
400 - 450 bin liraya sıfır otomobil bulmanın artık zorlaştığı bu dönemde araç alma hayali kuranlar için en ucuz sıfır otomobilleri derledik. Salgınla birlikte devam eden çip krizine, hammadde ve taşıma maliyetlerindeki artış da eklenince tüm dünyada birçok ürün gibi otomobil fiyatları da yükseldi. Peki, 2022 en ucuz sıfır otomobil fiyatları ne kadar? En ucuz sıfır araçlar ne kadar? İşte tüm merak edilenler...