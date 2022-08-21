2022 ALES 2 SORU VE CEVAPLARI PDF İNDİR! osym.gov.tr ALES 2 SAYISAL-SÖZEL cevap anahtarı! ALES 2 FULL A-B-C-D kitapçığı soru ve cevap anahtarı!
ALES soru ve cevap anahtarı, söz konusu sınava kısa süre kala adayların odaklandığı konulardan oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) 21 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Her sene yapılan sınavın ardından netlerini hesaplayacak olan adaylar için ÖSYM.gov.tr ekranı üzerinden ALES soru ve cevap anahtarı kitapçıkları erişime açılıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) bugün saat 10.15'te gerçekleşti. 2022 ALES 2 soru ve cevapları için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
ALES cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak, sorusunun yanıtı heyecanlı bekleyiş devam ederken gündeme geldi. Üniversitelerin akademik kadrolarına yerleşmeyi bekleyen binlerce aday ALES sınavına 21 Ağustos tarihinde katılım sağlayacaklar. Sınavda sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; sözel testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Ancak ALES soru ve cevaplarının açıklanacağı tarih henüz belli değil.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES sonuçları 9 Eylül tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
DEĞERLENDİRME
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.