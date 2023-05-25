21 yılda Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen 500 eser ve hizmet!
28 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti Türkiye'de sayısı artık on binlerle ifade edilen hizmetleri gerçekleştirdi. Öte yandan Başkan Erdoğan döneminde Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen projeler oldu. İşte Erdoğan döneminde Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen 500 eser ve hizmet...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonu olarak açıkladığı eser ve hizmet siyasetini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda verilen sözler tutularak, ülke ekonomisine katkı sağlayan dev eserler hizmete alınıyor.
DÜNYANIN 3'ÜNCÜ AVRUPA'NIN EN UZUNU 14.5 KİLOMETRELİK ZİGANA TÜNELİ
Türkiye'nin vizyon projelerinden Yeni Zigana Tüneli, 3 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. 3 haftalık sürede 100 bin aracın kullandığı 14.5 kilometre uzunluğunda çift tüplü Zigana Tüneli 650 kamerayla denetleniyor.
Tünelin içi 7/24 esasına göre vardiyalı bir sistemle kontrol ediliyor. Personel tarafından izlenen tünelde yaşanılabilecek olağan bir durum anında ise anons yapılarak ekipler tarafından müdahale ediliyor. Yeni Zigana Tünelini kullanan sürücüler ise, "Dağ bayır çıkmadan Yeni Zigana Tüneli sayesinde huzurlu ve mutlu bir şekilde Trabzon'a gidiyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri'. İnsanlar için bu güzellikleri, rahatlığı yaparsa Erdoğan yapar. Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan razı olsun" dedi.
YERLİ SAVAŞ UÇAĞI ''KAAN''
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adının "KAAN" olduğunu açıkladı. Erdoğan, ''Bugün savunma ve havacılık alanında tarihi günlerimizden birini daha yaşıyoruz. Artık karada, denizde ve deniz altında, havada, uzayda, her alanda varız.'' dedi.
ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ
Dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı açıldı. Bütünüyle tamamlandığında yaklaşık 2 milyon metrekarelik alanda faaliyete geçecek Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin 499 bin metrekarelik alanı kapsayan ilk etabının yapımında sona gelindi. Bahçeye şu ana kadar 10 bin 81 ağaç, 41 bin bitki dikildi.
Millet Bahçesi'nin ilk etabı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenenen "Büyük İstanbul Mitingi" ile vatandaşların hizmetine sunuldu.