21 yılda Başkan Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen 500 eser ve hizmet!

DÜNYANIN 3'ÜNCÜ AVRUPA'NIN EN UZUNU 14.5 KİLOMETRELİK ZİGANA TÜNELİ

Türkiye'nin vizyon projelerinden Yeni Zigana Tüneli, 3 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. 3 haftalık sürede 100 bin aracın kullandığı 14.5 kilometre uzunluğunda çift tüplü Zigana Tüneli 650 kamerayla denetleniyor.

Tünelin içi 7/24 esasına göre vardiyalı bir sistemle kontrol ediliyor. Personel tarafından izlenen tünelde yaşanılabilecek olağan bir durum anında ise anons yapılarak ekipler tarafından müdahale ediliyor. Yeni Zigana Tünelini kullanan sürücüler ise, "Dağ bayır çıkmadan Yeni Zigana Tüneli sayesinde huzurlu ve mutlu bir şekilde Trabzon'a gidiyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri'. İnsanlar için bu güzellikleri, rahatlığı yaparsa Erdoğan yapar. Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan razı olsun" dedi.