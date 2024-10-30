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TUSAŞ neden hedef alındı? Başkan Erdoğan AK Parti grup toplantısında gerçekleri gözler önüne seren bir video izletti

AK Parti grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan TUSAŞ'a yapılan hain saldırıya tepki göstererek savunma sanayiinde azimle güçlenerek devam edileceğini vurguladı. Erdoğan, "TUSAŞ çalışanlarımızı her zamankinden daha azimli gördüm. Özgüvenleri fevkalade yüksekti, gözlerinde adanmışlık duygusu vardı" diyerek savunma sanayiimizin neden hedef alındığını anlatan bir video izletti.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 13:23 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 13:23
TUSAŞ neden hedef alındı? Başkan Erdoğan AK Parti grup toplantısında gerçekleri gözler önüne seren bir video izletti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda PKK'nın TUSAŞ'ı hedef almasına tepki gösterdi.

TUSAŞ neden hedef alındı? Başkan Erdoğan AK Parti grup toplantısında gerçekleri gözler önüne seren bir video izletti

Erdoğan, "Geçen hafta TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik alçakça bir terör saldırısı oldu. Bu saldırıda şehit olan kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Dün TUSAŞ'ı ziyaret ettik, çalışanlarla kucaklaşıp taziye ve geçmiş oldun dileklerimizi ilettik.

TUSAŞ neden hedef alındı? Başkan Erdoğan AK Parti grup toplantısında gerçekleri gözler önüne seren bir video izletti

T625 GÖKBEY'in ilkini törenle Jandarma'ya teslim ettik. Yıl sonu gelmeden 2 adet GÖKBEY daha jandarmaya teslim edilecek. Önümüzdeki 20 adet GÖKBEY daha farklı kurumlara teslim edilecek. TUSAŞ çalışanlarımızı her zamankinden daha azimli gördüm. Özgüvenleri fevkalade yüksekti, gözlerinde adanmışlık duygusu vardı. Hainlere rağmen daha fazla çalışarak şehit arkadaşlarının ruhlarını şad edeceklerine inanıyorum" dedi.

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