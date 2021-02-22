YÖK üniversitelerin "karnelerini" açıkladı! İşte ODTÜ, Boğaziçi ve Hacettepe'nin yeri...

Bu kapsamda, 2019'da 146 üniversiteden 8 bin 275 kişi doktora programlarından mezun oldu. Bu yılda 506 mezun veren Gazi Üniversitesi, doktora programlarından mezun sayısı en yüksek üniversite oldu. İstanbul Üniversitesi 478 mezun ile ikinci, Hacettepe 465 mezun ile üçüncü, Ankara Üniversitesi 407 mezun ile dördüncü Ege Üniversitesi 299 mezun ile beşinci sırada yer aldı.