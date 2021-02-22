YÖK üniversitelerin "karnelerini" açıkladı! İşte ODTÜ, Boğaziçi ve Hacettepe'nin yeri...
Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020"ye göre, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 56,04 ile öğrenci başına düşen kitap sayısı en yüksek üniversite oldu. Doktora programlarından en çok mezunu Gazi Üniversitesi verdi. Uluslararası etkinlik sayısının en yüksek olduğu üniversitelerin ilk sırasında 397 etkinlik ile Hacettepe yer aldı. Teknokent veya TTO projelerine en yüksek öğrenci katılımı Ege Üniversitesinde gerçekleşti. Atatürk Üniversitesi, en çok sosyal sorumluluk projesinin geliştirildiği üniversite oldu.
22.02.2021 15:55
- Son Güncelleme: 22.02.2021 15:55
Bu kapsamda, 2019'da 146 üniversiteden 8 bin 275 kişi doktora programlarından mezun oldu. Bu yılda 506 mezun veren Gazi Üniversitesi, doktora programlarından mezun sayısı en yüksek üniversite oldu. İstanbul Üniversitesi 478 mezun ile ikinci, Hacettepe 465 mezun ile üçüncü, Ankara Üniversitesi 407 mezun ile dördüncü Ege Üniversitesi 299 mezun ile beşinci sırada yer aldı.