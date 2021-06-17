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5-11 Haziran illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! En çok artış hangi illerde? İstanbul, Ankara ve İzmir...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Haziran 2021 tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Tabloyu değerlendiren Koca, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor" ifadelerini kullandı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de vakalarda son durum ne? İşte merak edilen tüm detaylar ve il il vaka durumu...

17.06.2021 19:23 - Son Güncelleme: 17.06.2021 19:42
5-11 Haziran illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! En çok artış hangi illerde? İstanbul, Ankara ve İzmir...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısının yayınlandığı haritayı paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
5-11 Haziran illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! En çok artış hangi illerde? İstanbul, Ankara ve İzmir...

VAKALARDA DÜŞME EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek" ifadelerini kullandı.

5-11 Haziran illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! En çok artış hangi illerde? İstanbul, Ankara ve İzmir...

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR...
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 oldu.

5-11 Haziran illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! En çok artış hangi illerde? İstanbul, Ankara ve İzmir...



VAKA SAYISI AZALAN İLLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek" dedi.

5-11 Haziran illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! En çok artış hangi illerde? İstanbul, Ankara ve İzmir...

Son bir haftada vaka sayısı en çok vaka görülen iller ise Kars, Bolu, Gümüşhane, Eskişehir ve Tokat oldu.