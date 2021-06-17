5-11 Haziran illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! En çok artış hangi illerde? İstanbul, Ankara ve İzmir...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Haziran 2021 tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Tabloyu değerlendiren Koca, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor" ifadelerini kullandı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de vakalarda son durum ne? İşte merak edilen tüm detaylar ve il il vaka durumu...

17.06.2021 19:23 - Son Güncelleme: 17.06.2021 19:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





