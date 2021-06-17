5-11 Haziran illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! En çok artış hangi illerde? İstanbul, Ankara ve İzmir...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Haziran 2021 tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Tabloyu değerlendiren Koca, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor" ifadelerini kullandı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de vakalarda son durum ne? İşte merak edilen tüm detaylar ve il il vaka durumu...
17.06.2021 19:23
- Son Güncelleme: 17.06.2021 19:42
VAKALARDA DÜŞME EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek" ifadelerini kullandı.