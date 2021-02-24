BM resmen tescilledi! Türkiye ağaçlandırmada Avrupa'da birinci dünyada ise 6'ncı sırada yer aldı
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün 2015-2020 dönemini kapsayan "Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi" raporuna göre Türkiye, orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında 46'ncılıktan 27'nciliğe yükselirken, ağaçlandırma yapan ülkeler klasmanında Avrupa'da birinci, dünyada ise 6'ncı sırada yer aldı. Başkan Erdoğan'ın 2019'da 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan etmesinin söz konusu başarının gelecek dönem de sürmesine katkı sağlaması bekleniyor. Geçen yıl kampanya kapsamında yaklaşık 1000'in üzerindeki noktada, en az 100 bin vatandaş etkinliklere katılmıştı.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan "Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA)" raporu, 2015-2020 döneminde Türkiye'nin orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında 46'ncılıktan 27'nciliğe yükseldiğini, ağaçlandırma yapan ülkeler klasmanında ise Avrupa'da birinci, dünyada 6'ncı sırada olduğunu ortaya koydu.
Orman alanını artırma amacıyla uygun tür ve yöntemlerle ağaçlandırma çalışmaları yapılarak, doğal ormanlar korunup geliştiriliyor. Ayrıca, fidan ve tohum üretilip, bakımları gerçekleştiriliyor. Fidan üretim kapasitesi ve toplam fidan üretimi içindeki boylu fidan üretim miktarı da her yıl artırılıyor. Söz konusu fidanlarla 2021-2023 döneminde her yıl için 35 bin hektar alanın ağaçlandırılması planlanıyor.