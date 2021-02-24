BM resmen tescilledi! Türkiye ağaçlandırmada Avrupa'da birinci dünyada ise 6'ncı sırada yer aldı

Orman alanını artırma amacıyla uygun tür ve yöntemlerle ağaçlandırma çalışmaları yapılarak, doğal ormanlar korunup geliştiriliyor. Ayrıca, fidan ve tohum üretilip, bakımları gerçekleştiriliyor. Fidan üretim kapasitesi ve toplam fidan üretimi içindeki boylu fidan üretim miktarı da her yıl artırılıyor. Söz konusu fidanlarla 2021-2023 döneminde her yıl için 35 bin hektar alanın ağaçlandırılması planlanıyor.