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BM resmen tescilledi! Türkiye ağaçlandırmada Avrupa'da birinci dünyada ise 6'ncı sırada yer aldı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün 2015-2020 dönemini kapsayan "Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi" raporuna göre Türkiye, orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında 46'ncılıktan 27'nciliğe yükselirken, ağaçlandırma yapan ülkeler klasmanında Avrupa'da birinci, dünyada ise 6'ncı sırada yer aldı. Başkan Erdoğan'ın 2019'da 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan etmesinin söz konusu başarının gelecek dönem de sürmesine katkı sağlaması bekleniyor. Geçen yıl kampanya kapsamında yaklaşık 1000'in üzerindeki noktada, en az 100 bin vatandaş etkinliklere katılmıştı.

24.02.2021 11:12 - Son Güncelleme: 24.02.2021 11:12
BM resmen tescilledi! Türkiye ağaçlandırmada Avrupa'da birinci dünyada ise 6'ncı sırada yer aldı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan "Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA)" raporu, 2015-2020 döneminde Türkiye'nin orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında 46'ncılıktan 27'nciliğe yükseldiğini, ağaçlandırma yapan ülkeler klasmanında ise Avrupa'da birinci, dünyada 6'ncı sırada olduğunu ortaya koydu.

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BM resmen tescilledi! Türkiye ağaçlandırmada Avrupa'da birinci dünyada ise 6'ncı sırada yer aldı

Orman Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre, kurum teşkilatının çabalarıyla Türkiye'deki orman varlığını artırmaya yönelik çalışmalar gece gündüz devam ediyor.

BM resmen tescilledi! Türkiye ağaçlandırmada Avrupa'da birinci dünyada ise 6'ncı sırada yer aldı

Orman envanter çalışmaları kapsamında 1973 yılında 20 milyon 199 bin 296 hektar olduğu tespit edilen ülkenin orman varlığı, 2018 yılında 22 milyon 621 bin 935 hektara, geçen yıl da 22 milyon 740 bin hektara ulaştı.

BM resmen tescilledi! Türkiye ağaçlandırmada Avrupa'da birinci dünyada ise 6'ncı sırada yer aldı

Orman alanını artırma amacıyla uygun tür ve yöntemlerle ağaçlandırma çalışmaları yapılarak, doğal ormanlar korunup geliştiriliyor. Ayrıca, fidan ve tohum üretilip, bakımları gerçekleştiriliyor. Fidan üretim kapasitesi ve toplam fidan üretimi içindeki boylu fidan üretim miktarı da her yıl artırılıyor. Söz konusu fidanlarla 2021-2023 döneminde her yıl için 35 bin hektar alanın ağaçlandırılması planlanıyor.

BM resmen tescilledi! Türkiye ağaçlandırmada Avrupa'da birinci dünyada ise 6'ncı sırada yer aldı

Bu başarıya, FAO tarafından 5 yılda bir hazırlanan Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) raporunda da yer verildi. Rapora göre, 2015 yılında Türkiye, orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında 46'ncı basamaktayken 2020 yılı itibarıyla 27'nci sıraya yükseldi.