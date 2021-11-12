HAVA DURUMU | Meteoroloji'den flaş uyarı! Bugünden itibaren... Bugün hava nasıl olacak?
Bir anda gelen soğuk hava vatandaşların plan yapmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırmasına neden oldu. Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasına göre, sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Halen ülkemizin büyük bölümünde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının; bugünden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu mevsim normalleri civarı ve yer yer biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Halen ülkemizin büyük bölümünde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının; bugünden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu mevsim normalleri civarı ve yer yer biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Ülkemizde Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yağış beklenmiyor. Pazartesi ve Salı günü kuzey kesimlerde sağanak yağışlar bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Karadeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
ZİRAİ DON UYARISI: Yurdumuzun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğinden, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
PUS VE SİS UYARISI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sisli
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediyor. İç Ege'de sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayı ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DENİZLİ °C, 20°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu