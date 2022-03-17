Otogar bombacıları için mütalaa! PKK Suriye’de de aynı bombaları kullandı

Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, 6 adet 5 kilo plastik patlayıcı taşırken yakalanan Ramazan Arslan ve İbrahim Zal'ın "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan 4'er yıldan 8'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını istedi. Savcı, Arslan ve Zal'a patlayıcıyı taşıtan Yaşar Samur'un da "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi", "PKK terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçlarından 19,5 yıldan 39 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.