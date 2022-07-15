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Haberler Güncel 15 Temmuz'un yıl dönümünde Şehit Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

15 Temmuz'un yıl dönümünde Şehit Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

Darbe gecesi Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, hain girişimin seyrini değiştiren ve şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde Bor ilçesindeki kabri, darbe girişiminin 6. yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı.

15.07.2022 12:31 - Son Güncelleme: 15.07.2022 13:00
15 Temmuz’un yıl dönümünde Şehit Ömer Halisdemir’in mezarına ziyaretçi akını

Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in (42) Niğde'nin Bor ilçesindeki kabri, şehadetinin 6'ncı yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğruyor.

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15 Temmuz’un yıl dönümünde Şehit Ömer Halisdemir’in mezarına ziyaretçi akını

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yıl dönümünde, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki mezarına ziyaretçi yoğunulğu yaşanıyor.

15 Temmuz’un yıl dönümünde Şehit Ömer Halisdemir’in mezarına ziyaretçi akını

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren Halisdemir'in mezarı başında Kuran-ı Kerim okuyup, dua ediyor. Ziyaretçiler, Halisdemir'in kabri başında duygusal anlar yaşıyor.

15 Temmuz’un yıl dönümünde Şehit Ömer Halisdemir’in mezarına ziyaretçi akını

İzmir'den Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret için kente gelen Cevdet Güneş, "10 arkadaş şehidimizin kabrini ziyaret etmek için geldik. Buradaki hislerimi anlatmam mümkün değil. Konuşurken duygularıma hakim olamıyorum. Vatanını seven herkes eminim onun yerinde olmak isterdi.

15 Temmuz’un yıl dönümünde Şehit Ömer Halisdemir’in mezarına ziyaretçi akını

Bugün aynı şey yaşansa Türk halkı gözünü kırpmadan vatanı, bayrağı için can verir. Allah rahmet eylesin. Çok büyük fedakarlık yaptı. Ailesini düşünmeden, hiç gözünü kırpmadan vatanı için canını veren bir kahraman" dedi.

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