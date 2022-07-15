15 Temmuz'un yıl dönümünde Şehit Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını
Darbe gecesi Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, hain girişimin seyrini değiştiren ve şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde Bor ilçesindeki kabri, darbe girişiminin 6. yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı.
15.07.2022 12:31 - Son Güncelleme: 15.07.2022 13:00
Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in (42) Niğde'nin Bor ilçesindeki kabri, şehadetinin 6'ncı yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğruyor.
İzmir'den Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret için kente gelen Cevdet Güneş, "10 arkadaş şehidimizin kabrini ziyaret etmek için geldik. Buradaki hislerimi anlatmam mümkün değil. Konuşurken duygularıma hakim olamıyorum. Vatanını seven herkes eminim onun yerinde olmak isterdi.