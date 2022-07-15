15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin’in o sözü akıllara kazındı: Eve erzak almaya değil devletimize sahip çıkmaya geldik

ALLAH KORKUSU VE VATAN SEVGİSİ OLAN BİR GENÇ

Batuhan'ın annesi Deniz Ergin, aradan 6 yıl geçmesine rağmen acısının katlanarak devam ettiğini ve oğlu Batuhan'ı şu sözlerle anlattı: "Batuhan 8 aylık doğdu, çok erken doğdu ve çok erken kaybettik. İçi içine sığmayan, çok hareketli, pozitif enerjili, insanları çok seven, büyüklerine saygılı, Allah korkusu ve vatan sevgisi olan, çok iyi niyetli bir gençti.