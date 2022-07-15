15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in o sözü akıllara kazındı: Eve erzak almaya değil devletimize sahip çıkmaya geldik
Milli iradeyi silahla gasp etmeye çalışan hainleri engellemek için hiç düşünmeden Boğaz Köprüsü'ne giden 21 yaşındaki Batuhan Ergin, darbeciler tarafından kalbinden vurularak şehit edildi. Boğaz Köprüsü üzerinde çektiği fotoğrafı 'Eve erzak almaya değil devletimize sahip çıkmaya geldik' notuyla paylaşan Ergin'in bu sözü akıllara kazındı.
Eli kanlı darbecilere karşı korkusuzca direnen gençlerden Batuhan Ergin, şehit edildiğinde 21 yaşındaydı. Okulunda çok başarılı olmasına rağmen daha lise yıllarında Kapalıçarşı'da Ermeni bir ustanın kuyumcu atölyesinde çırak olarak çalışmaya başladı. Ustası onu çok beğenince okulu bıraktı ve iş hayatına atılmak istedi.
Yaşı geldiğinde askere gitti ve gönüllü olarak komando olmak istediğini söyledi. Ailesi kendisine tepki gösterse de o askere gitti ve vatani görevini Bitlis'te komando olarak yaptı. Askerden döndükten 63 gün sonra 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnmek için arkadaşıyla birlikte Boğaz Köprüsü'ne gitti.
ALLAH KORKUSU VE VATAN SEVGİSİ OLAN BİR GENÇ
Batuhan'ın annesi Deniz Ergin, aradan 6 yıl geçmesine rağmen acısının katlanarak devam ettiğini ve oğlu Batuhan'ı şu sözlerle anlattı: "Batuhan 8 aylık doğdu, çok erken doğdu ve çok erken kaybettik. İçi içine sığmayan, çok hareketli, pozitif enerjili, insanları çok seven, büyüklerine saygılı, Allah korkusu ve vatan sevgisi olan, çok iyi niyetli bir gençti.