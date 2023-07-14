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HAVA DURUMU | Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl olacak? | 14 Temmuz 2023 hava durumu

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasıyla birlikte termometrelerde 40 dereceyi görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan özellikle bugün için saat 10.00-16.00 arasında dışarıya çıkılmaması konusunda uyarılar peşpeşe geldi. Peki bu kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu

takvim.com.tr
14.07.2023 08:41 - Son Güncelleme: 14.07.2023 08:41
HAVA DURUMU | Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl olacak? | 14 Temmuz 2023 hava durumu

Aşırı sıcaklar başladı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığındaki artışa karşı uyardı.

Önümüzdeki birkaç gün 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli olunması istendi.

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HAVA DURUMU | Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl olacak? | 14 Temmuz 2023 hava durumu

"AŞIRI SICAKLAR 2-3 GÜN DEVAM EDECEK"

Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, özellikle güney, batı kesimlerde, iç ve doğu bölgelerde de mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir hava sıcaklığının beklendiğini söyledi.

HAVA DURUMU | Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl olacak? | 14 Temmuz 2023 hava durumu

SICAKLIK YER YER MEVSİM NORMALLERİNİN 10 DERECE ÜSTÜNE ÇIKACAK.

Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde aşırı sıcakların görülmesinin beklendiğini belirten Budak, yüksek sıcaklıkların 2-3 gün devam edeceğini vurguladı.

HAVA DURUMU | Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl olacak? | 14 Temmuz 2023 hava durumu

SICAKLIK İSTANBUL VE ANKARA'DA 35, İZMİR'DE 38 DERECEYE ÇIKACAK

Haftanın son iş gününde 3 büyük kentte de bunaltıcı sıcaklar etkisini gösterecek.

Budak yüksek sıcaklıklara ilişkin şu tahminde bulundu:

"İstanbul'da 35, Ankara'da 35, İzmir'de 37-38 dereceye varan bir sıcaklık bekliyoruz. Sıcaklıklar Antalya'da 43, Adana'da ise 42 derece civarında olacak."

Hafta sonu Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise sağanak geçişleri görülebilecek.

HAVA DURUMU | Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl olacak? | 14 Temmuz 2023 hava durumu

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