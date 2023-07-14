HAVA DURUMU | Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl olacak? | 14 Temmuz 2023 hava durumu

SICAKLIK İSTANBUL VE ANKARA'DA 35, İZMİR'DE 38 DERECEYE ÇIKACAK

Haftanın son iş gününde 3 büyük kentte de bunaltıcı sıcaklar etkisini gösterecek.

Budak yüksek sıcaklıklara ilişkin şu tahminde bulundu:

"İstanbul'da 35, Ankara'da 35, İzmir'de 37-38 dereceye varan bir sıcaklık bekliyoruz. Sıcaklıklar Antalya'da 43, Adana'da ise 42 derece civarında olacak."

Hafta sonu Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise sağanak geçişleri görülebilecek.