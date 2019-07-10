15 Temmuz darbe girişimi gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Aynı davada otuz beş kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 bin 343 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Binbaşı Ahmet Taştan da saat 21.56 sıralarında, komutasındaki askerlerle, trafik yoğunluğu nedeniyle askeri araçtan inerek yaya olarak yolu kapatan askerlere katılıyor.

Darbeci askerler, o tarihteki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametini tek yönlü trafiğe kapatıyor.

Darbeci askerlerin trafik akışını durdurması nedeniyle, köprüde uzun araç kuyrukları oluşuyor. O saatlerde henüz ne olduğundan habersiz olan vatandaşlar için belirsiz bir bekleyiş başlıyor.

Vatandaşlar, köprüde ne olduğunu anlamak için bir süre sonra araçlarından inerek, eli silahlı askerlerin yanına gidiyor. Darbeci askerler, "Askerin yönetime el koyduğunu" söyleyerek vatandaşları köprüden uzaklaştırıyor.