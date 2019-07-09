Sınır teline takılan çantadan çıkanlar şoke etti!
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, araziye gömülü patlayıcı maddelerin işbirlikçiler tarafından terör örgütü mensuplarına verileceği bilgisinin alınması üzerine operasyon başlatıldı. Operasyonda 15 kilogram patlayıcı, elektrikli fünye, ateşleyici kumanda ele geçirildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu 15 kilogram patlayıcı, ateşleyici kumanda ve elektrikli fünye ele geçirildi.
Bölücü terör örgütü mensuplarının, Şırnak'ta üst düzey devlet görevlilerine ve güvenlik güçlerine yönelik sansasyonel eylem arayışı içinde bulunduğu, bu maksatla araziye önceden gömülü vaziyette hazır bekletilen patlayıcı maddelerin örgüte müzahir milis işbirlikçi şahıslar tarafından bulunduğu yerden alınarak terör örgütü mensuplarına teslim edileceği yönünde istihbari bilgi alındı.