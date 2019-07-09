Sınır teline takılan çantadan çıkanlar şoke etti!

Bölücü terör örgütü mensuplarının, Şırnak'ta üst düzey devlet görevlilerine ve güvenlik güçlerine yönelik sansasyonel eylem arayışı içinde bulunduğu, bu maksatla araziye önceden gömülü vaziyette hazır bekletilen patlayıcı maddelerin örgüte müzahir milis işbirlikçi şahıslar tarafından bulunduğu yerden alınarak terör örgütü mensuplarına teslim edileceği yönünde istihbari bilgi alındı.