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Sınır teline takılan çantadan çıkanlar şoke etti!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, araziye gömülü patlayıcı maddelerin işbirlikçiler tarafından terör örgütü mensuplarına verileceği bilgisinin alınması üzerine operasyon başlatıldı. Operasyonda 15 kilogram patlayıcı, elektrikli fünye, ateşleyici kumanda ele geçirildi.

09.07.2019 11:51 - Son Güncelleme: 09.07.2019 12:13
Sınır teline takılan çantadan çıkanlar şoke etti!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu 15 kilogram patlayıcı, ateşleyici kumanda ve elektrikli fünye ele geçirildi.

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Sınır teline takılan çantadan çıkanlar şoke etti!

Bölücü terör örgütü mensuplarının, Şırnak'ta üst düzey devlet görevlilerine ve güvenlik güçlerine yönelik sansasyonel eylem arayışı içinde bulunduğu, bu maksatla araziye önceden gömülü vaziyette hazır bekletilen patlayıcı maddelerin örgüte müzahir milis işbirlikçi şahıslar tarafından bulunduğu yerden alınarak terör örgütü mensuplarına teslim edileceği yönünde istihbari bilgi alındı.

Sınır teline takılan çantadan çıkanlar şoke etti!

Terör örgütü mensuplarının patlayıcıları, üst düzey devlet yöneticileri ve güvenlik güçlerine yönelik sansasyonel eylemlerde kullanmayı planladığı öğrenildi.

Sınır teline takılan çantadan çıkanlar şoke etti!

Alınan bilgi doğrultusunda Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde Cizre ilçesi Kebeli köyü kırsalında operasyon başlattı.

Sınır teline takılan çantadan çıkanlar şoke etti!

Operasyonda, 7 adet elektrikli fünye, 12 adet alpha fire uzaktan kumanda, 1 adet ateşleyici olduğu değerlendirilen kumanda, 15 kilogram patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olay yerinde imha edilmiştir" denildi.

Sınır teline takılan çantadan çıkanlar şoke etti!
Sınır teline takılan çantadan çıkanlar şoke etti!
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