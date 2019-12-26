GaleriGüncel

5 yıllık hasret bitti! Hüsniye anne PKK'nın elinden kurtarılan kızıyla buluştu

Diyarbakır'da uğruna HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı, 14 yaşında dağa kaçırılan kızı kızı Mekiye Kaya'ya kavuşan anne Hüsniye ile baba Hüseyin Kaya, 5 yıllık hasretin ardından evlatlarıyla kucaklaştı.

26.12.2019 13:50 - Son Güncelleme: 26.12.2019 13:52
5 yıllık hasret bitti! Hüsniye anne PKK'nın elinden kurtarılan kızıyla buluştu

Merkez Bağlar ilçesinden 5 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Mekiye için oturma eylemine katılan ve aldığı müjdeli haberle evladına kavuşan anne Hüsniye Kaya ile eşi, kızları Mekiye'yi görebilmek için ellerinde fotoğrafıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine geldi. Mekiye ile ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde görüşen Kaya çifti, evlatlarını bağrına bastı.

5 yıllık hasret bitti! Hüsniye anne PKK'nın elinden kurtarılan kızıyla buluştu

Duygusal anların yaşandığı buluşmada anne Kaya, 5 yıllık ayrılığın ardından büyük özlem duyduğu kızına sarıldı, gözyaşı döktü.

5 yıllık hasret bitti! Hüsniye anne PKK'nın elinden kurtarılan kızıyla buluştu

Anne Kaya, Türkçe ve Kürtçe yaptığı açıklamada, evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

5 yıllık hasret bitti! Hüsniye anne PKK'nın elinden kurtarılan kızıyla buluştu

"Kurban olayım, inanmıyordum sana bir daha sarılacağıma. Her gün ağlıyordum. Ama Allah büyüktür." diyen Kaya, kızının öldüğünü bile düşündüğünü söyledi.

5 yıllık hasret bitti! Hüsniye anne PKK'nın elinden kurtarılan kızıyla buluştu

"Kurban olayım, inanmıyordum sana bir daha sarılacağıma. Her gün ağlıyordum. Ama Allah büyüktür." diyen Kaya, kızının öldüğünü bile düşündüğünü söyledi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı 15 maddede Kanal İstanbul gerçeği: İmamoğlu'nun temelsiz iddialarına yanıt geldi
15 maddede Kanal İstanbul gerçeği: İmamoğlu'nun temelsiz iddialarına yanıt geldi