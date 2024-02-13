14 Şubat yemek menüsü ve tarifleri! Sevgililer Günü'ne çok yakışan lezzet önerileri! Peynir tabağı, sufle, pesto soslu makarna...

1 Aşkın en güzel anlarını paylaşmak için Sevgililer Günü'ne özel bir yemek deneyimi yaşamaya ne dersiniz? İşte size, sevgilinizle birlikte lezzetli bir akşam geçirmeniz için önerilen romantik yemek menüsü ve tatlı tarifleri...

2 ÇİKOLATALI SUFLE TARİFİ Malzemeler: 100g bitter çikolata

1/2 su bardağı tereyağı

1/2 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

1/4 su bardağı un

Yarım çay kaşığı vanilin (isteğe bağlı)

Tuz

Hazırlık: Fırını 200°C'ye ısıtın.

Çikolatayı ve tereyağını benmari usulü eritin.

Şeker, yumurtaları ekleyip iyice çırpın.

Unu ekleyip karıştırın.

Vanilin ve bir tutam tuz ekleyip homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.

Sufle kaplarını yağlayın ve içlerine hazırladığınız karışımı paylaştırın.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 12-15 dakika pişirin.

Fırından çıkan sufleleri hemen servis yapın, üzerine pudra şekeri serpiştirip sıcakken servis edin.