12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!

12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden tam 45 yıl geldi. Tarihe kara bir leke olarak kazınan 12 Eylül darbesinde tam 650 bin kişi gözaltına alındı, 230 bin kişi yargılandı, 7 bin kişi için idam istendi. 50 kişi ise idam edildi. CIA Ajanı Paul Henze'nin "Ankara'daki çocuklar başardı" itirafıyla bir kez daha kanıtlanan Amerika oyunu Kenan Evren ve diğer darbeci generaller tarafından bir bir sahnelendi. 12 Eylül 1980 darbesinde cezaevine giren ve yıllarca işkence gören isimler yaşadıklarını takvim.com.tr'ye anlattı. Kimi bir yüzbaşının "Burayı Küçük Amerika yapacağız" sözünü hala unutamıyor, kimi arkadaşının makatına jop sokulmasını, kimi mahkemeyi inleten İstiklal Marşı'nı kimi ise Mustafa Pehlivanoğlu ve diğerlerinin idam edildiği günleri… İşte bir utancın hikayesi.

Türkiye demokrasi tarihinin kara lekesi 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 45 yıl geçti.

Türkiye siyasetinde 45 yıldır utanç olarak anılan idam, kötü muamele, insan hakları ihlalleriyle anılan 12 Eylül'e giden sürecin hazırlıkları yaklaşık 4 ay sürdü.

Kod adı "Bayrak Harekatı" olarak belirlenen darbe planının uygulanması için ordu komutanlarına 11 Temmuz 1980 günü saat 04.00'te harekete geçilmesi emri verildi.

Ancak Süleyman Demirel'in başbakanlığındaki hükümetin 2 Temmuz'da güvenoyu almasıyla darbeciler bu planı erteledi.

Tarihler 12 Eylül'ü gösterdiğinde, Türkiye demokrasisine darbe vuracak plan, sabaha karşı uygulandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun'dan oluşan darbeci Milli Güvenlik Konseyi, bütün yetkileri ele aldı.

Anayasayı kaldıran darbeciler, ardından TBMM'yi lağvederek antidemokratik faaliyetlerine hız verdi.

Ülke genelinde sıkıyönetim ilan edildikten sonra sivil toplum kuruluşlarını hedef alan darbeciler, Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay dışındaki dernekleri kapattı.

Siyasi partilerin kapısına kilit vuran darbeciler, Süleyman Demirel ile Bülent Ecevit'i Hamzakoy'a, Necmettin Erbakan ile Alparslan Türkeş'i ise Uzunada'ya sürgüne göndererek siyasi yasak getirdi.

"ASMAYALIM DA BESLEYELİM Mİ?"

Antidemokratik uygulamalarına her gün yenisini ekleyen darbeciler, acısı yıllarca hafızalardan silinmeyecek idam kararlarına da imza attı.

Takvimler 9 Ekim 1980'i gösterdiğinde sol görüşlü Necdet Adalı ile ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu idam edildi.

Darbe öncesinde bir askeri inzibat erini öldürdüğü gerekçesiyle hüküm giyen 17 yaşındaki Erdal Eren'e de idam cezası verildi. Eren'in idam hükmü, Yargıtay tarafından 2 kez iptal edilmesine rağmen Milli Güvenlik Konseyince onaylanan kararla ve yaşı büyütülerek 13 Aralık 1980'de Ankara Ulucanlar Cezaevi'nde infaz edildi.

Kenan Evren'in Eren için söylediği "Asmayalım da besleyelim mi?" ifadesi, darbecilerin insan hakları ihlali konusunda sınır tanımayacaklarının itirafı oldu.

Kanlı uygulamaların yanı sıra demokrasinin askıya alındığı süreçte 650 bin kişi gözaltına alındı, 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı, 7 binden fazla kişi hakkında idam talep edildi.

Hukukun askıya alındığı o günlerde, 517 kişi ölüm cezasına çarptırıldı ve 50 kişi hakkında idam kararı yerine getirildi.

Onlarca gazeteci hakkında binlerce yıla varan hapis cezası istendi, 14 bin kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı, 30 bin kişi ise "sakıncalı" olduğu iddiasıyla işinden edildi. 4 bine yakın öğretmen ve çok sayıda üniversite görevlisinin işine son verildi.

Kültür ve sanat hayatının da hedef alındığı 12 Eylül'de, yaklaşık bin film sakıncalı bulunduğu için yasaklandı.

12 Eylül 1980 darbesinde tutuklanan ve yıllarca cezaevinde işkence gören isimler yaşadıkları korkunç yılları takvim.com.tr'ye anlattı.

(Fotoğrafta: 12 Eylül mağduru Şevki Köksal)

12 Eylül darbesinde Eskişehir'de ve öğretmen adayı olan bir öğrenci olduğunu söyleyen Şevki Köksal, "Darbe olduğunda kardeşim ve babamı almışlar. Beni de arıyorlardı. Ben tam bir ay kaçtım. Bir ayın sonunda polislerle babamı bırakmaları karşılığında teslim olacağımı söyledim. Beni alana kadar babama da işkence ettiler. Onu bıraktılar Ankara Mamak'a teslim oldum. Olmaz olaydım 5,5 yılımı aldı" dedi.

Filistin askısından kafese, vücuda elektrik verilmesinden zindana birçok işkenceye maruz kaldıklarını anlatan Şevki Köksal, "En kötüsü Ulucanlar'daki 4 No'lu zindandı. Her yer karanlık. Tuvaleti köşede kenarda. Sadece battaniye var.

(Fotoğrafta: 12 Eylül Mağduru Şevki Köksal Yıl: 1982)

"Katıksız ceza veriler. Bir hafta orada kaldım. Verdikleri ekmeği zindandaki kedi büyüklüğündeki fareye vermezsen gece bir tarafını yiyecek" ifadelerini kullandı.

Fotoğrafta: (Soldaki) Yılma Durak
MAKATINA JOP SOKULDU

Darbeci askerlerin işkencelerinin mide bulandıran boyutlara ulaştığını da anlatan Şevki Köksal, "en unutamadığınız işkence neydi" sorumuza şu cevabı verdi:

(Fotoğrafta: (Sağdan ikinci) Yılma Durak)

Mesela Yılma Durak'a yapılan işkenceler insanlık dışıdır tamamen. Bunları hep duyduk. Kendi mahkeme salonlarında da anlattı kendisi. Affedersiniz makata jop sokulması.

(Fotoğrafta: 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında idam edilen ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu)

PEHLİVAOĞLU İDAM EDİLDİĞİNDE ORADAYDIM
Ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'nun idam edildiği günü boğazı düğümlenerek anlatan Şevki Köksal "Ben oradaydım o idam edildiğinde. Biz bilemedik tabi o gün şöyle bir uğultu çöktü tabi koğuşlara. Daha önceden haber verilmez zaten kimseye. Bilinmiyor. Gardiyanın bir tanesi sağ olsun "Ya bugün idam var burada" dedi"

(Fotoğrafta (Sağdaki): 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında idam edilen ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu)

"Kim olduğunu söylemedi o da. Sadece bugün bir idam var burada dedi çocuklar dedi. Sonradan öğrendik tabi Pehlivanoğlu olduğunu. Yıktık ertesi gün ama neye yarar" dedi.

(Fotoğrafta: 12 Eylül Mağduru İrfan Toptaş)

SOLCU DİYE ÇOK UMURSAMADIM AMA…

1979 yılında MHP Gençlik Kolları Başkanı olan ve tutuklandığında hukuk fakültesi öğrencisi olduğunu söyleyen İrfan Toptaş ise 6 yıl boyunca idam ile yargılandı. 3 yıl ise tecritte kaldı.

Askerlerin işkence yapmak için bahane aradıklarını söyleyen İrfan Toptaş, "Bir arkadaş Devrimci-Yol'dan bir arkadaş böyle affedersin şöyle yan oturuyor. Yan otururken dikkatimi çekti. Dedim ki 'Niye oturamıyorsun? Yani biz böyle düzgün oturuyoruz. Sen niye oturamıyorsun?' falan filan. Dedi ki 'Çok affedersiniz jop soktular' dedi. Şimdi olayın da ilk şeyi. Daha 12 Eylül olmuş, insanların içindeki nefreti onun da benim de devam ediyor yani. Biraz şey geldi. Önemli değil gibisinden. Dedi ki yanımızda da 1. Koğuşta da bayanlar koğuşu var. 'Eşime de aynısını yaptılar' dedi. Öyle deyince şöyle ayağımızı bir frene bastık. Yani hafif. Şimdi yani adam suçlu olabilir. Adam ne bileyim katil olabilir. Cezası neyse ver kardeşim. Yani insanı tahrik edici nedir yani bu insanı rencide edici.. Bunu kullanamazsın."

"O günkü şartlarda dağ grubunu Koministlere vermişler. Sol grubu da bize vermişler işkence yapsın diye. Daha sonra 10 gün oldu veya olmadı. Bizim Doğu'nun Başbuğu dediğimiz Yılma Ağabeygil geldi İstanbul'dan. Aynısını Yılma Ağabey'e de yapmışlar" şeklinde konuştu.

"BURAYI KÜÇÜK AMERİKA YAPACAĞIZ"

İrfan Toptaş'ın kulağında hala çınlayan o sözler ise 12 Eylül 1980 darbesinin arkasındaki karanlık güçlerin ipucunu veriyordu:

"A Blok'a inerken orada bir yüzbaşı var idi. "Bu memleketin askeri var polisi var siz kimsiniz lan" dedi. "Size mi düştü bu ülkeyi kurtarmak. Bu ülkeyi küçük Amerika yapacağız" dedi. Bu laf hala kulaklarımda çınlıyor"

YAZICIOĞLU BENİ MAHVETTİ
Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı yerde tecritte kaldığını anlatan İrfan Toptaş, "Dışarıdan paramız gelmiyordu. Biz yakın olduğumuz için Kırıkkale-Ankara ailemiz her hafta ziyaretimize geliyordu. Atıyorum 15 kişiyiz veya 20 kişiyiz. 6 kişinin 8 kişinin şeyi geliyordu. Ailesi getiriyordu. Para yatırıyordu o şartlarda 100 lira 200 lira neyse. Onunla 15-20 kişi geçinmek zorunda kalıyordu haftalık. Nedir işte sigarayı söylüyorduk. 3 dal sigara düşüyordu. Nedir sabah şey bir çaydanlık çay söylüyorduk. Öğlen ve akşam çay içemiyorduk mesela paramızın olmamasından dolayı. Muhsin Başkan'la en büyük anımız. Ben daha sonra tecrit 3 işte 3 metreye 1 metre olan tuvaleti, mutfağı içerisinde olan ben 6 senenin 3 senesini orada geçirdim. Tecritte geçirdim. 3 ön ve 3 arkada. Orada 2 arkada da Muhsin Başkan kalıyordu. Şeyde mahkemeye giderken böyle suratları sivilceliydi. Yani baya şeydi. Orada bir Erzurumlu asker vardı. Ülkücü. Dedi ki arkadaş Muhsin Başkan'ın durumu şey"

"Ben de koğuş sorumlusuyum tecritte. Sen dedim Cumartesi Pazar şeye gidiyorsun Ankara'ya çarşıya. Oradan dedim bir sivilce kremi al Muhsin Başkan'a götür dedim. Tamam dedi. Askere parayı verdim. Asker gitti aldı ondan sonra Muhsin Başkan'a götürdü arkadaşımız. Mahkemeye çıktık. Beni mahvetti. Sen ne hakla o insanların.. Dedi ki 'Ya sen ne hakla milletin sigarasından çayından dedi keserek dedi bana dedi krem aldın dedi. En büyük unutamadığım anılarımızdan bir tanesi de bu" ifadelerini kullanırken gözyaşlarını tutamadı.

(Fotoğrafta: 12 Eylül Mağduru Yusuf İzzettin Toptaş)

YAZICIOĞLU NOTUNDA NE YAZDI?

Muhsin Yazıcıoğlu'nun cezaevinde diğer koğuşlarda kalanlara bir not gönderdiğini söyleyen Yusuf İzzettin Yıldız şu ifadeleri kullandı:

Koğuş kıdemlilerine iletilmek üzere sigara kağıdına bir küçük not yazıp verdi. 'Size devlete hizmet etmek üzere tahliye sözü verebilirler. Asla kabullenmeyin' notu oydu. Biz sonradan yıllar sonra hatta Susurluk olayından sonra öğrendik ki rahmetli Abdullah Çatlı 'MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davasında idam çıkmazsa bu görevi kabul ederim' diye o şartla görevi kabul ederek ASALA'yla mücadeleye başlamış. Bizim arkadaşlardan teklif ettikleri oldu. 'Sizi tahliye edelim ama devlet görevi yapacaksınız' kimse kabul etmedi onu. Yani Muhsin Yazıcıoğlu'nun uyarısıyla kimse ona düşmedi.

"EN DAYANILMAZI OYDU"
Eşinin hamile olduğu gün gözaltına alınan Yusuf İzzettin Yıldız, kendisine yöneltilen suçun Ankara'daki Ülkücü hareketin silahlarını temizlemek olduğunu söyledi.

Yıldız yaşadığı en dayanılmaz işkenceyi şu sözlerle anlattı:

"Şimdi bir ip düşünün. 60-70 santim uzunluğunda bir ip. Ucuna bir ağırlık bağlanmış. Bir kilo iki kilo gibi. İpin diğer ucunu hayalarınıza bağlıyor. Ağırlığı bırakıyor ve böyle ufak ufak hayalarınıza fiske vuruyor. Vurduğu her fiske sanki bir kurşun gibi değiyor. En dayanılmazı oydu. Ben iki senede yiyeceğim sopayı bir günde yedim. Kıdemli olduktan sonra işkence görmedim, sopa yemedim ama tahliye olup geldiğimde babam sırtıma bakamadı. Sırtında deri adına bir şey yok her taraf kabuk bağlamış. Jop izleri. İki yıl geçmedi. Ve ben iki yıl sırt üstü yatamadım"

(Fotoğrafta: 12 Eylül Mağduru Yusuf İzzettin Yıldız)

"KUR'AN-I KERİM YASAKLI KİTAPTI"

Darbecilerin cezaevine Kur'an-ı Kerim'i bile sokmadıklarını söyleyen Yusuf İzzettin Yıldız MHP'li Sadi Somuncuoğlu'ndan istediği Kur'an-ı Kerim'i iddianame diyerek cezaevine soktuğunu söyledi.

Yıldız, sol grupların şikayeti üzerine yakalandıklarını ve sonrasındaki yürek burkan olayı şöyle anlattı:

C4 Blok'tan bize Hamza Süs diye bir arkadaş geldi Akıncılardan. 'Size Kur'an öğreteyim' dedi. Ya seni Allah gönderdi iyi olur. Babama dedim ki 'Baba bir Elif Ba bir de Kur'an-ı Kerim getir bize.' Babam geldi ağlıyor. Ne oldu baba? 'Oğlum Kur'an-ı Kerim'i yasak yayın diye içeriye almadılar' Dışarıdaki asker karıştırmış. Türkçe değil. Bu yasak demiş almamış. Tabi gerçekten yasak mıydı? İdare mi yasakladı? Yoksa asker kendi inisiyatifini mi kullandı? Onu bilmiyorum. Ben Salı günü Sadi Somuncuoğlu rahmetliye söyledim. 'Ağabey bize Elif Ba ile Kur'an-ı Kerim lazım' O getirdi, bizim iddianame kalındır. Ceketin altında ben koğuşa getirdim onu. Koğuşa getirdim, asker aramada 'Bu ne?' dedi, 'İddianame dedim' böyle koğuşa aldık."

"Akşam o Hamza Süs'ün etrafını çevirdik. Artık harfleri falan öğrenmeye başlıyoruz. Arapça harfleri. Ramazan Cebe diye İzmitli biri var. Yani Halkın Kurtuluşu'ndan mıydı yoksa o MLSP Marksist Lenist Silahlı Propaganda Birliği. O ekiptendi galiba. Burada dedi ayin mi yapmaya başladınız falan. Şikayet ettiler. Aramada Kur'an-ı Kerim çıktı. Dediler ki 'Bu yasak yayın nasıl getirdiniz' 'Ben getirdim' 'Nereden aldın' 'Sadi Somuncuoğlu'ndan aldım' Trabzon Sürmeneli Mehmet Yazıcı diye kısa boylu bir arkadaş vardı. Onu askerken almışlar. O dedi ki 'Kıdemli getirmedi Kur'an-ı Kerim'i ben getirdim' dedi. Bizim birkaç arkadaş da şahitlik yaptı. Onu tecrite attılar 15 gün. 15 gün sonra verem oldu çocuk Mevki Hastanesi'nde yattı. Tahliye oluncaya kadar. Bir daha göremedik.

(Fotoğrafta: 12 Eylül Mağduru Mustafa Bişkin)

"BABAM 3 SENEDE BİR KEZ GÖRÜŞÜME GELDİ NASILSIN DİYEMEDİ"

12 Eylül darbesinde ağabeyi, kardeşi ve kendisinin gözaltına alındığını söyleyen Mustafa Bişkin, askerlerin filmleri bile aratmayacak şekilde bir manga gelip evi sardıklarını anlattı.