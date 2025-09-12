12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!
12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden tam 45 yıl geldi. Tarihe kara bir leke olarak kazınan 12 Eylül darbesinde tam 650 bin kişi gözaltına alındı, 230 bin kişi yargılandı, 7 bin kişi için idam istendi. 50 kişi ise idam edildi. CIA Ajanı Paul Henze'nin "Ankara'daki çocuklar başardı" itirafıyla bir kez daha kanıtlanan Amerika oyunu Kenan Evren ve diğer darbeci generaller tarafından bir bir sahnelendi. 12 Eylül 1980 darbesinde cezaevine giren ve yıllarca işkence gören isimler yaşadıklarını takvim.com.tr'ye anlattı. Kimi bir yüzbaşının "Burayı Küçük Amerika yapacağız" sözünü hala unutamıyor, kimi arkadaşının makatına jop sokulmasını, kimi mahkemeyi inleten İstiklal Marşı'nı kimi ise Mustafa Pehlivanoğlu ve diğerlerinin idam edildiği günleri… İşte bir utancın hikayesi.
