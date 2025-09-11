PODCAST CANLI YAYIN

İzmir Karşıyaka’da çöp dağları önüne geçilemez bir hal aldı! Vatandaş isyanda: Fareler çıkmaya başladı

İzmir'de işçi grevi devam ediyor. Karşıyaka Belediyesi'nde işçiler maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi haklarını alamadıkları için iş bıraktılar. Sokakların çöp dağına döndüğü Karşıyaka'da vatandaşlar zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Yaşanan duruma tepki gösteren 32 yaşındaki mahalle sakini Selçuk Savaş "Karşıyaka'da hep çöp var. Fareler de çıkmaya başladı. Pis kokmasının yanı sıra özellikle akşamları sinekler de oluyor." diye isyan etti.

Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 Nolu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel A.Ş.'de çalışan işçiler, maaş ve geriye dönük TİS alacakları için ana şantiye ve temizlik işleri şantiyesinde iş bıraktıklarını duyurdu.

DİSK Genel-İş 10 Nolu Şube temsilcileri yaptıkları yazılı açıklamada, "Yaklaşık 35 gündür belediyenin önünde yapmış olduğumuz haklı ve meşru eylemimiz zam üzerine değildir tamamen maaşlarımızın zamanında ödenmesine yönelik bir eylemdi. 580 Kent A.Ş. işçisi, 6 aydır maaşını almamıştır. 1200 kişi çalışanı olan Personel AŞ'deki arkadaşlarımız ise temmuz ayı maaşının yüzde 36'sını almış, geri kalanı ödenmemiştir. Ayrıca toplu iş sözleşme farklarını da her iki şirketteki arkadaşlarımız 1,5 yıldır almamıştır" denildi.

"KARŞIYAKA BELEDİYESİ EMEKÇİLERİ ÇOK ZOR DURUMDA"

Açıklamada ayrıca, "Belediye yönetimiyle yapılan her görüşmede borcun olduğu, SGK ve vergi borcundan dolayı İller Bankası'nın yapmış olduğu kesintiden dolayı işçilere maaş ödenemediğini belirtmektedirler. Lakin biz her zaman diyaloğa açık olan sendika olarak şube yönetimi olarak belediye başkanı ve belediye yönetimine her zaman çözüm odaklı yaklaşmamıza rağmen belediye tarafından geri dönüş olumlu olmamıştır. Belediye yönetimi ile yapmış olduğumuz son görüşmelerde İller Bankası'ndan gelen parayla temmuz ayı maaşının yatırılacağı söylenmiştir. Ağustos maaşının ise ne zaman ödeneceği belli olmadığını söylemiştir. Karşıyaka Belediyesi emekçileri çok zor durumdalar; kiralarını ödeyememiş, okula kayıt yaptıramamış, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamamışlardır. İnsanlar açlıkla sınanmaya başladı, ev sahipleri iş yerlerine kadar geliyorlar. Arkadaşlarımız çözüm olarak tefecilerden borç alıyor. İki büyük şantiyede hizmeti durdurmak zorunda kaldık çünkü maaşlarımızla ilgili herhangi bir gelişme yok" denildi.

"BİR ÇÖZÜM BULUNMALI"

İzmir'de yaşayan 46 yaşındaki Oğuz Ayhan, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

Normalde buralar temiz olurdu, çöpler toplanırdı. Ancak işçiler grevde olduğu için bugün her yer çöp içinde. Etraf pislik, bulaşıcı bir hastalık da olabilir. İnsana ve hayvana bulaşabilir.

Sadece işlek caddede değil ara sokaklar da çöp içinde kalmış. Ne olursa olsun bu işleri birinin yapması gerekiyor. Bir çözüm bulunmalı.

"FARELER ÇIKMAYA BAŞLADI"

Mahalle sakinlerinden 32 yaşındaki Selçuk Savaş da "Alıştık artık değişmiyor. Bayraklı'dan geçiyoruz Körfez kokuyor. Karşıyaka'da hep çöp var. Fareler de çıkmaya başladı. Pis kokmasının yanı sıra özellikle akşamları sinekler de oluyor." diye konuştu.

