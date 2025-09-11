İzmir Karşıyaka’da çöp dağları önüne geçilemez bir hal aldı! Vatandaş isyanda: Fareler çıkmaya başladı

"KARŞIYAKA BELEDİYESİ EMEKÇİLERİ ÇOK ZOR DURUMDA"

Açıklamada ayrıca, "Belediye yönetimiyle yapılan her görüşmede borcun olduğu, SGK ve vergi borcundan dolayı İller Bankası'nın yapmış olduğu kesintiden dolayı işçilere maaş ödenemediğini belirtmektedirler. Lakin biz her zaman diyaloğa açık olan sendika olarak şube yönetimi olarak belediye başkanı ve belediye yönetimine her zaman çözüm odaklı yaklaşmamıza rağmen belediye tarafından geri dönüş olumlu olmamıştır. Belediye yönetimi ile yapmış olduğumuz son görüşmelerde İller Bankası'ndan gelen parayla temmuz ayı maaşının yatırılacağı söylenmiştir. Ağustos maaşının ise ne zaman ödeneceği belli olmadığını söylemiştir. Karşıyaka Belediyesi emekçileri çok zor durumdalar; kiralarını ödeyememiş, okula kayıt yaptıramamış, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamamışlardır. İnsanlar açlıkla sınanmaya başladı, ev sahipleri iş yerlerine kadar geliyorlar. Arkadaşlarımız çözüm olarak tefecilerden borç alıyor. İki büyük şantiyede hizmeti durdurmak zorunda kaldık çünkü maaşlarımızla ilgili herhangi bir gelişme yok" denildi.