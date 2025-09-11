İzmir Karşıyaka’da çöp dağları önüne geçilemez bir hal aldı! Vatandaş isyanda: Fareler çıkmaya başladı
İzmir'de işçi grevi devam ediyor. Karşıyaka Belediyesi'nde işçiler maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi haklarını alamadıkları için iş bıraktılar. Sokakların çöp dağına döndüğü Karşıyaka'da vatandaşlar zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Yaşanan duruma tepki gösteren 32 yaşındaki mahalle sakini Selçuk Savaş "Karşıyaka'da hep çöp var. Fareler de çıkmaya başladı. Pis kokmasının yanı sıra özellikle akşamları sinekler de oluyor." diye isyan etti.
