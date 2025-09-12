PODCAST CANLI YAYIN

Bugün yağmur yağacak mı? 12 Eylül MGM il il hava durumu: Trakya ve Karadeniz gök gürültülü sağanağa teslim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, bugün Trakya ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının, doğu kesimlerde mevsim normallerinde, batı ve iç bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Eylül tahminlerine göre, Trakya ve Karadeniz gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına giriyor. Kuzey ve iç kesimlerde parçalı bulutlu bir hava beklenirken Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Karabük, Osmaniye ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde yerel sağanaklar görülecek. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık olacak. İşte il il güncel hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

🔹Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Trakya'nın batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

🔹Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A YAĞMUR YAĞACAK MI?

🔹İstanbul'da bugün yağış görülmesi beklenmiyor. Kentte parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması öngörülüyor. Ankara ve İzmir'de ise güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek.

12 EYLÜL İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı, öğle saatlerinden sonra zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı, öğle saatlerinden sonra zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey çevreleri parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

(Kaynak: MGM)