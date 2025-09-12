Bugün yağmur yağacak mı? 12 Eylül MGM il il hava durumu: Trakya ve Karadeniz gök gürültülü sağanağa teslim
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, bugün Trakya ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının, doğu kesimlerde mevsim normallerinde, batı ve iç bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu…
