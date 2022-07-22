11.394 TL maaşla DSİ personel alımı başladı! KPSS'den 55 almak yeterli! 2022 DSİ 196 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları!
DSİ duyurdu! KPSS'den en az 55 puanla 196 sözleşmeli personel alınacak! Yayımlanan ilana göre, Devlet Su işleri'ne sözleşmeli Destek Personeli pozisyonuna temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacak. Peki, DSİ sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? DSİ personel alımı başvuru şartları ne? İşte detaylar…
22.07.2022 11:47 - Son Güncelleme: 22.07.2022 12:02