1100 TL sosyal yardım destek parası başvuru ve sonuç ekranı! E-Devlet üzerinden T.C kimlik NO ile 1100 TL Pandemi yardımı başvuru ve sonuç sorgulama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmadan 2 milyonu aşkın haneye ulaşacaklarını belirtmişti. Yanık'ın açıklamalarının ardından vatandaşlar 1100 TL sosyal yardım sorgulaması yapmaya başladı. 1100 TL sosyal yardım destek parası başvuru ve sonuç ekranı açıldı. İşte, E-Devlet üzerinden T.C kimlik NO ile 1100 TL Pandemi yardımı başvuru ve sonuç sorgulama...
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara tam 1100 TL sosyal yardım parası verecek. Vatandaşlar Pandemi başvuru sonucunu e-devlet üzerinden sorgulayabilecek. SE-devlete giriş yapanlar T.C kimlik NO'su ile kolayca başvuru sonucunu öğrenebilecek. İşte 1100 TL sosyal yardım destek parası başvuru ve sonuç ekranı...
Kovid-19 sebebiyle ekonomik zorluklar yaşayan hanelere her ay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 1.000 TL destek ödemesi gerçekleştiriliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların ekonomik yüklerini hafifletmek amacıyla dağıtılan yardım miktarının 1000 TL'den 1100 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz haftalardaki açıklamasında Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını açıkladı. Yanık, "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.
1100 TL sosyal yardım destek parası başvuruları e Devlet üzerinden alındı. Faz 3 ödemeleri ve başvuruları halen sürerken milyonlarca kişinin gözü kulağı sonuçlar hakkında gelecek son dakika haberlerde. Başvuruları e devlet üzerinden gerçekleştirilen 1100 TL pandemi desteği sonuçları yine aynı sistem üzerinden sorgulanacak. İhtiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmından öğrenebilecekler. Başvuru şartlarını taşıyanlar bu ekrandan sonuçları sorgulayacaklar.