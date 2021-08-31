Bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler, belediyeler... En az ilkokul mezunu, KPPS’li KPSS’siz kamuya 4.510 memur alımı yapılıyor!

Ağustos ayı kamuya memur personel ve işçi alımları devam ediyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu 4.509 memur alımı, personel alımı ve sözleşmeli işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Bazı kadrolar için KPSS şartı aranmazken, bazı kadrolar için KPSS puan şartı aranıyor. Adayların müracaat yapabileceği ilanlara göre farklı kadrolarda ve şehirlerde istihdam yapılacak. İşte 2021 kamu ilanları ve 4.509 memur alımı başvuruları hakkında detaylı bilgiler!