Bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler, belediyeler... En az ilkokul mezunu, KPPS'li KPSS'siz kamuya 4.510 memur alımı yapılıyor!
En az ilkokul mezunu, KPPS'li KPSS'siz kamuya 4.510 memur alımı yapılıyor! Kamuya memur personel alımları son sürat devam ediyor. Ağustos ayı başından beri devam eden kamu personeli alımı ilanlarına göre 4.510 kişilik boş kadro ile kamuya memur alımı yapılıyor. Bazı kadrolar için KPSS şartı aranmazken, bazı kadrolar için KPSS puan şartı aranıyor. Adayların müracaat yapabileceği ilanlara göre farklı kadrolarda ve şehirlerde istihdam yapılacak. İşte 2021 kamu ilanları ve 4.509 memur alımı başvuruları hakkında detaylı bilgiler!
Ağustos ayı kamuya memur personel ve işçi alımları devam ediyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu 4.509 memur alımı, personel alımı ve sözleşmeli işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Bazı kadrolar için KPSS şartı aranmazken, bazı kadrolar için KPSS puan şartı aranıyor. Adayların müracaat yapabileceği ilanlara göre farklı kadrolarda ve şehirlerde istihdam yapılacak. İşte 2021 kamu ilanları ve 4.509 memur alımı başvuruları hakkında detaylı bilgiler!
Boğaziçi Üniversitesi 15 Sürekli İşçi Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 85 Akademik Personel Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi 26 Sözleşmeli Personel Alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Sözleşmeli Personel Alacak
Balıkesir Üniversitesi 23 Sözleşmeli Personel Alacak
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 6 Sözleşmeli Personel Alacak
Milli Savunma Başkanlığı 338 Sözleşmeli Personel Alacak
İstanbul Teknik Üniversitesi 57 Araştırma Görevlisi Alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 56 Sözleşmeli Personel Alacak
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 14 Vhki, 6 Otopsi Teknikeri, 2 Biyolog, 1 Aşçı Alacak