Fiat, Opel, Peugeot, Ford, Citroen, Dacia, Hyundai... Sahibinden 80.250 lira altı sahibinden satılık ikinci el araba marka ve modelleri!

Sahibinden satılık 80.250 lira altı ikinci el araba marka ve modelleri en çok aratılanlar arasında belirleyici oldu. 2021 yılında yükselişe geride bıraktığımız ikinci el araba maliyetleri son yarıyılda kesintisiz düşüyor. Geçen yıl ikinci el araba alabilmek isteyen en çok şikayet ettiği büyümelerden birisi de maliyetlerin çok derece çoğalmasıydı. Bu sebeple pek çok kişi araba alabilmektan vazgeçmişti. 2. el ilan sitelerinde sahibinden satılık ideal fiyatlı otomobil bakan vatandaşlar bilhassa salgın sürecinde fiyatlardan çok şikayetçiydi. Bu bağlamda fabrikalarda sıfır model üretimler yapılmaya başlanınca ikinci el fiyatlarında da yavaş yavaş düşüş yaşanıyor. İşte 80.250 lira altı Citroen, Dacia, Fiat, Opel, Peugeot, Ford, Hyundai modelleri....