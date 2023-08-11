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Zeytinburnu, Ataşehir, Bağcılar, Esenyurt, Esenler, Avcılar, Kağıthane, Fatih ve Şişli'de oturanlara uyarı geldi! Vatandaşların tüylerini diken diken eden gelişme!

Geçtiğimiz yıl AFAD tarafından oluşturulan "Kırmızı Eylem" planına göre, çeşitli ilçelerde yüzden fazla semtte acil dönüşüm çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 09:46 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 09:46
Zeytinburnu, Ataşehir, Bağcılar, Esenyurt, Esenler, Avcılar, Kağıthane, Fatih ve Şişli’de oturanlara uyarı geldi! Vatandaşların tüylerini diken diken eden gelişme! 1

AFAD'ın son raporu, İstanbul'un deprem riskinin ciddiyetini bir kez daha vurgulamaktadır. Rapora göre, İstanbul'daki belirli ilçelerde bulunan bölgeler, deprem açısından büyük bir risk taşımaktadır. Bu bölgelerdeki yapıların depreme dayanıklılığı, insanların güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Raporda öne çıkan ilçeler arasında Adalar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Maltepe, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu ve Sultanbeyli yer almaktadır. Bu ilçelerdeki yapıların deprem riskine karşı ne kadar hazır olduğu büyük bir önem taşır.

Zeytinburnu, Ataşehir, Bağcılar, Esenyurt, Esenler, Avcılar, Kağıthane, Fatih ve Şişli’de oturanlara uyarı geldi! Vatandaşların tüylerini diken diken eden gelişme! 2

İstanbul'da En Yüksek Riskli İlçeler Hangileri?

AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasındaki değerlendirmeye göre, İstanbul'un en yüksek deprem riskine sahip ilçeleri şunlardır:

  • Avcılar
  • Fatih
  • Zeytinburnu
  • Esenler
  • Küçükçekmece
  • Tuzla
  • Beylikdüzü

Zeytinburnu, Ataşehir, Bağcılar, Esenyurt, Esenler, Avcılar, Kağıthane, Fatih ve Şişli’de oturanlara uyarı geldi! Vatandaşların tüylerini diken diken eden gelişme! 3

Bu ilçelerdeki binaların büyük bir depremde ciddi hasar alabileceği tahmin edilmektedir. Özellikle Zeytinburnu'nda 5 bin 334, Avcılar'da 7 bin 39 ve Küçükçekmece'de 12 bin 244 yapının ağır hasar göreceği belirtilmektedir.

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