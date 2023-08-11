Zeytinburnu, Ataşehir, Bağcılar, Esenyurt, Esenler, Avcılar, Kağıthane, Fatih ve Şişli'de oturanlara uyarı geldi! Vatandaşların tüylerini diken diken eden gelişme!

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AFAD'ın son raporu, İstanbul'un deprem riskinin ciddiyetini bir kez daha vurgulamaktadır. Rapora göre, İstanbul'daki belirli ilçelerde bulunan bölgeler, deprem açısından büyük bir risk taşımaktadır. Bu bölgelerdeki yapıların depreme dayanıklılığı, insanların güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Raporda öne çıkan ilçeler arasında Adalar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Maltepe, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu ve Sultanbeyli yer almaktadır. Bu ilçelerdeki yapıların deprem riskine karşı ne kadar hazır olduğu büyük bir önem taşır.