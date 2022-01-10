Binlerce öğretmen merakla bekliyordu! Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yeni gelişme: 3600 ek gösterge...
Türkiye'deki binlerce öğretmenin gözü şu sıralar Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yaşanacak gelişmelere çevrilmiş durumda. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda süren görüşmeler neticesinde öğretmenler müjdeli haberin çıkmasını umut ediyor. Başkan Erdoğan "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum…Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir." demişti. İşte detaylar...
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda devam ediyor.
AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, kanun teklifinde yer alan düzenlemeleri anlatarak "3600 ek gösterge sözümüzün yerine getirilmesi muhalefeti endişeye sevk etmiştir. Kanunun özünde yer alan hususların eğitim camiamızda memnuniyetle karşılanması muhalefeti yine siyasi kaygılara sevk etmiş." dedi.
CAMİANIN TALEPLERİNİ KARŞILAMAKTADIR
Çalışmada komisyon üyesi milletvekillerinin ciddi emeği olduğunu vurgulayan Çilez, "Kanun çok nettir. Getirdiği düzenlemeler milli eğitim camiamızın talepleri, milli eğitimimizin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmıştır." diye konuştu.
Çilez, "Bu kanun öğretmenlik mesleğiyle ilgili içerdiği hususlar açısından camianın taleplerini karşılamaktadır ve başarılı bir çalışmadır." ifadesini kullandı.
MÜJDEYİ BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Başkan Erdoğan "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum…Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER'DEN YENİ KANUNLA İLGİLİ AÇIKLAMA
(Öğretmenlik Meslek Kanunu) Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz.Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için hak, görev ve sorumlulukları netleştiriyoruz.