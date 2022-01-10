Binlerce öğretmen merakla bekliyordu! Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda yeni gelişme: 3600 ek gösterge...

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER'DEN YENİ KANUNLA İLGİLİ AÇIKLAMA

(Öğretmenlik Meslek Kanunu) Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz.Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için hak, görev ve sorumlulukları netleştiriyoruz.