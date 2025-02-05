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1075 hakim ve savcının ataması Resmi Gazete'de yayımlandı!

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından (HSK), 985 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 90 idari yargı hakim adayının atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 01:27 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 01:32
1075 hakim ve savcının ataması Resmi Gazete’de yayımlandı!

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 985 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 90 idari yargı hakim adayının atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

1075 hakim ve savcının ataması Resmi Gazete’de yayımlandı!

Buna göre, 985 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 90 idari yargı hakim adayı, 30 Ocak'ta yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

1075 hakim ve savcının ataması Resmi Gazete’de yayımlandı!

İşte isim isim tam liste...

1075 hakim ve savcının ataması Resmi Gazete’de yayımlandı!

İşte isim isim tam liste...

1075 hakim ve savcının ataması Resmi Gazete’de yayımlandı!

İşte isim isim tam liste...

1075 hakim ve savcının ataması Resmi Gazete’de yayımlandı!

İşte isim isim tam liste...

1075 hakim ve savcının ataması Resmi Gazete’de yayımlandı!

İşte isim isim tam liste...

1075 hakim ve savcının ataması Resmi Gazete’de yayımlandı!

İşte isim isim tam liste...

1075 hakim ve savcının ataması Resmi Gazete’de yayımlandı!

İşte isim isim tam liste...

1075 hakim ve savcının ataması Resmi Gazete’de yayımlandı!

İşte isim isim tam liste...

1075 hakim ve savcının ataması Resmi Gazete’de yayımlandı!

İşte isim isim tam liste...

1075 hakim ve savcının ataması Resmi Gazete’de yayımlandı!

İşte isim isim tam liste...

1075 hakim ve savcının ataması Resmi Gazete’de yayımlandı!

İşte isim isim tam liste...

1075 hakim ve savcının ataması Resmi Gazete’de yayımlandı!

İşte isim isim tam liste...

1075 hakim ve savcının ataması Resmi Gazete’de yayımlandı!

İşte isim isim tam liste...

1075 hakim ve savcının ataması Resmi Gazete’de yayımlandı!

İşte isim isim tam liste...

1075 hakim ve savcının ataması Resmi Gazete’de yayımlandı!

İşte isim isim tam liste...

1075 hakim ve savcının ataması Resmi Gazete’de yayımlandı!

İşte isim isim tam liste...

1075 hakim ve savcının ataması Resmi Gazete’de yayımlandı!

İşte isim isim tam liste...

1075 hakim ve savcının ataması Resmi Gazete’de yayımlandı!

İşte isim isim tam liste...

1075 hakim ve savcının ataması Resmi Gazete’de yayımlandı!

İşte isim isim tam liste...

1075 hakim ve savcının ataması Resmi Gazete’de yayımlandı!

İşte isim isim tam liste...

1075 hakim ve savcının ataması Resmi Gazete’de yayımlandı!

İşte isim isim tam liste...

1075 hakim ve savcının ataması Resmi Gazete’de yayımlandı!

İşte isim isim tam liste...

1075 hakim ve savcının ataması Resmi Gazete’de yayımlandı!

İşte isim isim tam liste...