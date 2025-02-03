İstanbul'da tekstil sektöründe faaliyet gösteren esnafa yüksek faizle borç para verip, ödeyemeyenleri aileleriyle tehdit ettiği öne sürülen şüphelilere operasyon düzenlendi.
Operasyonda iş insanı Örfi Bilgin ve kardeşi Ziyadin Bilgin ile birlikte toplam 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada Seda Sayan'ın imzaladığı 7,5 milyon liralık bir senet de bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı.
Şişli'de tekstil sektöründe faaliyet gösteren esnafa yüksek faizle borç para verip, borcunu ödeyemeyenleri ise ölümle, ailesiyle tehdit ettiği öne sürülen şüpheliler bir kişiyi ısrarla rahatsız etmeye başladı. Israrlı tehditlerin ardından mağdur polise giderek şikayetçi oldu.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Şikayetin ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Çalışmalarda şüphelilerin 'tefecilik ve nitelikli tehdit' suçlarını işlediği, çok sayıda kişiyi aynı şekilde tehdit ettikleri belirlendi. Çalışmaların ardından 1 Şubat'ta saat 05:00'te Beyoğlu, Bayrampaşa ve Beşiktaş'ta şüphelilerin adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Örfi Bilgin ile kardeşi Ziyadin Bilgin'in de yer aldığı 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tefecilik suçuna konu senetler, faizli borç ilişkisine girilen çok sayıda kişinin isminin yer aldığı liste, ödemelerin takibinin sağlandığı ayrıntılı dokümanlar ele geçirildi. Senetlerden birinde sanatçı Seda Sayan'ın da ismi ve imzasının bulunduğu görüldü. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
SEDA SAYAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Seda Sayan, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelerek ifade verdi. Sayan'a eşi Çağlar Öktem ve avukatı da eşlik etti. Seda Sayan'ın ifadesinde, "Örfi Bilgin'le tanışıyoruz, arkadaşlığımız var. Daha önce yaptığım bir programın yapımcısıydı. Söz konusu senetler benim ve kanalın arasındaki anlaşmaya ait. Herhangi bir borç alma durumum yok. İş ilişkimiz var ancak faizle para almadım. Kendisinden şikayetçi değilim" dediği öğrenildi.
İŞKUR Gençlik Programı nedir, nasıl başvurulur?
